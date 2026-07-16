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▲濱崎真緒認為台灣容易地震、可能打仗，還有低薪問題，更需要有其他女優繼續競爭，不適合定居工作。（圖／浜崎真緒臉書）

日本女優濱崎真緒（浜崎真緒）2024年8月正式退役後，改當DJ，在香港定居生活，不少粉絲因此好奇，她為何不選擇來台發展？對此，濱崎真緒昨（15）日誠實發文回應：「台灣店家（給我的）工資，是我現在全亞洲最低的」，她還表示台灣有地震以及戰爭風險，她才不想把事業重心放在台灣。濱崎真緒過去是知名女優，入行13年，資歷深厚，退休她則改當夜店DJ，以「DJ Mao」的身分活躍於香港的夜店。不少台灣粉絲經常問她為何不來台發展，濱崎真緒昨晚在臉書發文分析4大關鍵因素。首先，她指出：「如果一個日本女優長住在台灣。價值會變低，這麼多女優過來，競爭力也很大，我為什麼要從日本跟大家競爭到台灣？」第2點則是生活環境，她表示台灣處在地震帶上，跟日本一樣容易發生地震災難，不是理想的長居地點。第3，濱崎真緒直言：「你們經常說中國要打過來。那我為什麼要選一個將會打仗的地方？」最後，濱崎真緒還誠實地說，台灣給她的DJ薪資是全亞洲最低的，她因此反問粉絲：「那我應該來台灣嗎？倒不如你們給我知道，台灣有什麼能給我發展？」濱崎真緒這番誠實的回答，立刻引發粉絲討論：「香港的人均GDP肯定是高於台灣，但生活指數和競爭也比台灣高，自由那些就不說了，香港只是一個賺錢的地方，生活就肯定台灣好」、「聰明的女人，連天災跟地緣政治都考慮進去了」、「說實話，台灣的薪資水平是真的很低，身為台灣人，我們也無法反駁。」不過也有人認為，濱崎真緒的思考太過片面，台灣才是真的擁有民主自由的國家。濱崎真緒今日則再度發文緩頰：「昨晚吃錯誠實豆沙包，大家不用認真。我很喜歡去夜市，臭豆腐很好吃，愛你。」