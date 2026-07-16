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一年下單237次、花掉63萬元 最愛美式大烤雞

▲Uber Eats好市多外送服務上線滿一年，平台公布一名高雄用戶全年下單237次、累計消費63萬元，且幾乎每單都有美式大烤雞或烤雞大腿。（圖／記者周淑萍攝）

榴槤銷量飆30倍、哈根達斯奪冰品冠軍

好市多周年優惠，最多折500

▲根據Uber Eats統計，一名高雄好市多與Uber One雙會員用戶，一年下單237次、累計消費63萬元。（圖／Uber Eats提供）

Uber Eats今（16）日公布與好市多合作滿週年的消費數據，其中一名高雄用戶一年內狂下237筆訂單，累計消費高達63萬元，平均不到2天就會點一次，而且幾乎每張訂單都少不了美式大烤雞或烤雞大腿。同時為了慶祝週年，即日起至7月19日輸入優惠碼「歡慶樂週年」最高可折500元。Uber Eats表示，好市多目前在平台上架近3000款商品，合作一年期間，活躍用戶成長35%，其中消費最驚人的是位於高雄大順店服務範圍內的一名好市多與Uber One雙會員用戶，從2025年7月1日至2026年6月30日，總共下單237次，累計消費63萬元，平均每筆訂單約2658元。若以一年365天計算，平均約每1.5天就會叫一次好市多外送，且幾乎每張訂單都有美式大烤雞或烤雞大腿。平台觀察，過去一年好市多外送下單高峰以中秋節居冠，跨年排名第二，顯示節慶備貨是消費者使用量販外送的重要情境，各地區購物喜好也不盡相同，嘉義店是全台唯一「全脂鮮乳」銷量超越「美式大烤雞」的好市多門市。季節商品同樣帶動好市多外送買氣，空運泰國金枕頭榴槤從2026年2月上架後，截至6月底銷量已成長30倍；哈根達斯冰淇淋則拿下過去一年好市多外送冰品銷售冠軍，2026年上半年銷量較2025年下半年成長15%。冷凍食品方面，銷售冠軍由冷凍蝦仁拿下，冷凍鮭魚、冷凍金目鱸魚排、冷凍豬梅花火鍋片及冷凍綜合莓果也擠進前五名。慶祝Uber Eats與好市多合作滿一週年，即日起至7月19日推出三項優惠：1.好市多生鮮雜貨首購用戶，滿1099元可折150元。2.一般用戶輸入優惠碼「歡慶樂週年」，單筆滿3488元享88折，最高可折500元。3.於指定專區購買商品滿1688元，還可再折180元。