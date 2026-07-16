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洛杉磯道奇日本巨星大谷翔平因膝蓋傷勢退出明星賽，原本外界多半認為球隊與球員是基於健康考量，不過美國球評帕克（Rob Parker）卻不買單。他在播客節目上質疑，大谷週末例行賽仍有出賽，卻選擇不前往費城參加明星賽，甚至直言大谷「該感到羞恥」。大谷翔平原本是本屆明星賽最受矚目的球星之一，不過他因膝蓋傷勢決定退出賽事，引發球迷討論。帕克對此提出質疑，認為如果大谷真的傷勢嚴重到完全無法上場，那麼缺席明星賽當然可以理解，但問題在於，大谷週末的例行賽仍然照常出賽。帕克在節目中表示，如果大谷真的受了重傷、完全不能比賽，他可以接受大谷退出明星賽；但大谷週末還能為道奇出賽，卻不去費城、不代表國聯上場，也沒有在明星賽舞台回饋球迷，這讓他無法接受。帕克進一步批評，大谷身為大聯盟最具人氣與話題性的球星之一，對球迷有一定責任。他認為，大谷並不需要打完整場明星賽，也不需要勉強自己承擔高強度出賽，只要上場打一個打席，就已經足以回應球迷期待。帕克直言，為了球迷，大谷至少應該上去打一個打席，「哪怕只打一個打席也好，真的只要一個打席就夠了。」他也認為，大谷選擇週末打例行賽，卻缺席明星賽，難免會讓外界質疑標準不一。大谷近年不只是道奇看板球星，也是大聯盟全球市場的重要代表人物，每次出現在明星賽舞台，都能帶動關注度。也因此，帕克認為這並不只是球員個人選擇，而是涉及球星是否應該回應球迷期待的問題。值得一提的是，帕克過去曾多次針對大谷發表尖銳評論，因此這次再度開砲，也讓不少球迷認為他對大谷有偏見。不過帕克在節目中強調，外界常以為他討厭大谷，但事實並非如此。帕克表示，自己並不討厭大谷翔平，只是不認為大谷是史上最偉大的球員。他強調，這次批評的重點在於，大谷既然仍能在週末例行賽上場，就應該考慮在明星賽短暫亮相，哪怕只有一個打席，也能給球迷交代。