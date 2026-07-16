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行政院今（16）日拍板青安3.0方案，新增條件有別於過去青安貸款新增5條件，包括借款人必須未滿50歲、個人年所得總額不得超過200萬、不同縣市購屋總價上限、加碼新婚與婚育家庭貸款額度，最後則是拍板新舊政策貸款戶均享有3年1.775%利息補貼。財政部也說明，個人年收200萬計算方式，根據主計總處計算，家戶消費支出88.87萬、儲蓄27.65萬，按照理性法則來說，購屋的負擔不應該超過所得的三分之一，合理所得額標準應為174萬多，取整數就是200萬。行政院今日拍板青安3.0方案，其中新增個人年所得總額不得超過200萬。對此財政部次長阮清華說明，約有15萬7000人到16萬人具資格申請。至於200萬年收如何計算，阮清華說，根據主計總處2024年家庭收支調查報告，消費支出每戶每年約88.87萬、儲蓄27.65萬，按照理性法則來說，購屋的負擔不應該超過所得的三分之一，所以這樣推算下來，推估合理的所得就是174萬，那就取整數不能超過200萬。財政部國庫署補充，平均每戶所得總額147.97萬、消費支出88.87萬及儲蓄27.65萬，每月房貸負擔以家庭月收入之1/3推算，即消費支出及儲蓄需求合計116.52萬為2/3加計房貸占所得總額之1/3，推估家戶年所得額為174.78萬；取整數以200萬認定。（註：88.87+27.65+房貸負擔數=房貸負擔數×3；房貸負擔數=58.26，所得174.78）