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荷蘭半導體曝光機巨頭艾司摩爾（ASML）傳出將調漲設備售價，財務長達森（Roger Dassen）在與分析師的電話會議暗示了這一消息，美媒指出，這項計畫受到來自台積電的阻力。根據路透報導，艾司摩爾財務長達森週三表示，由於公司最先進的極紫外光（EUV）微影設備產能在 2027 年底前已幾乎被預訂一空，ASML 目前仍有空間調漲部分晶片製造設備的售價。他在與分析師的電話會議中指出，目前的市場環境賦予了公司「更好的定價權」，並為未來潛在的價格調升提供了相當強勁的增長空間。他強調，這是他們目前正在與客戶進行溝通的內容，且隨著時間推移，大家應該能看到這方面的具體成果。然而，儘管 ASML 釋出樂觀的漲價訊號，但傳出台積電第一個跳出來反對，科技媒體《The Information》週三引述知情人士消息報導，艾司摩爾計畫上調晶片製造設備價格，此舉可能導致其與最大客戶台積電產生矛盾，雙方就漲價事宜進行談判時，正遭遇台積電阻力，台積電方面並不希望艾司摩爾設備調漲。另一方面，報導還提到，部分中國客戶已同意接受 ASML 技術較次一階的深紫外光（DUV）設備產品價格調漲10%的結果。不過，針對漲價導致雙方矛盾，ASML 與台積電在第一時間均未立即發表回應與置評。