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台北市長蔣萬安今（16）日將到議會進行施政報告，市議員秦慧珠日前苦口婆心，要他改善回答「複製貼上」，也說不樂見看到民進黨議員跟研考會主委殷瑋對戰。蔣萬安今僅回應，「謝謝她的意見」。秦慧珠14日在臉書說要給蔣萬安跟市府建議，公眾討論的話題，回應要快、次數要多；跨局處的議題要大家一起來，每個局都要勇於說明、正確地說明、反覆說明，局長、處長、區長都不要躲，不要想著自己站出來，到了議會會成為議員的箭靶，還是躲在新聞稿後面就好了。秦慧珠更說，要找出市長的防火牆，以前有李四川副市長在前面頂著，現在換成殷瑋來頂，感覺有點怪，蔣萬安現在兼「工務副市長、兼發言人」，自己一遍又一遍的說明，講的次數多了，又被嘲諷他在背稿子，每次回答都像「複製貼上」，這種情況要想辦法改善。蔣萬安今早出席榮星花園公園整建工程開工典禮，被問到此事，他微笑表示「謝謝她的意見」。另針對昨天議會抽籤工務委員會的人數爆滿，藍綠好像都想要搶攻淹水跟遮陽傘的議題？他說，每個會期，議員當然會選擇自己的委員會，他們就是希望理性溝通，尤其這會期是預算會期，也希望就各局處的預算好好討論、交換意見。