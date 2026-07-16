賽後成功晉級的羅米洛毫不客氣，回噴這位前英格蘭國腳，「我唯一希望的，就是當我退役時，不要跟耐維爾一樣愚蠢。」

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「我唯一希望的，就是當我未來退役時，不要跟耐維爾一樣愚蠢，整天只會坐在那裡批評現役球員。」

2026年美加墨世界盃4強淘汰賽焦點大戰，阿根廷2：1逆轉擊敗英格蘭，將與西班牙會師決賽舞台。賽前英格蘭名宿、現知名球評耐維爾（Gary Neville）直言羅米洛（Cristian Romero）與馬丁尼茲（Lisandro Martínez）組成的阿根廷後防線，是世界上最爛的中後衛組合，根據阿根廷媒體《TyC Sports》報導，在這場大戰開打前，前英格蘭國家隊後衛、現知名球評耐維爾曾公開對阿根廷的後防線開砲。他點名羅米洛與馬丁尼茲的防守組合：「他們絕對是世界上『最爛』的中後場搭檔。這兩個人每場比賽，基本上都會送給對手1顆進球。」然而比賽結果證明一切，阿根廷最終頂住壓力以2：1逆轉戰局，挺進最終決賽。賽後，兩位當事人也對尼維利的言論做出回應，尤其擔任熱刺隊長的羅米洛更強勢回擊，「每位球員踏上球場都拚盡全力。」羅米洛指出，「比賽結果有時順遂、有時不如人意。現在，我們只專注於晉級決賽的喜悅，並為我們正在創造歷史感到自豪。」相較於搭檔的辛辣發言，另一位挨罵的馬丁尼茲，則明顯不想加入這場口水戰：「我早就習慣這些聲音了。他們很喜歡在節目上議論我們，但我們更傾向在球場上用實際行動來說話。」