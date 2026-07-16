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拼圖式併購打造一條龍 生技營收今年拚30億翻倍

世紀民生旗下品牌「朝和生醫」與「世恆生技」參與亞洲生技大展，今（16）日代言人田中千繪、翁立友皆出席開幕儀式。世紀民生董事長張祐銘指出，目前生技占公司營收比率約一半，憑藉拼圖式併購策略，打造一條龍營運模式。生技相關去年營收約30億元，今年目標營收翻倍。朝和生醫旗下明星產品，主打美顏商品邀請凍齡女神田中千繪代言，而金曲歌王翁立友則代言針對骨骼關節的商品。為拓展海外市場，朝和生醫鎖定東南亞，並將在10月替翁立友在馬來西亞雲頂世界舉辦大型個人演唱會，期待衝刺明年成功掛牌上市的里程碑目標。演唱會不賣票，想要進場聽歌的粉絲，必須購買商品才可以入場。張祐銘說，馬來西亞華人人口眾多，而翁立友當地知名度高，但他過去多以演唱活動與粉絲互動，這次則希望透過演唱會與品牌結合，創造更大的市場效益。另，世恆生技宣布攜手頂尖學術團隊，正式成立「大健康台灣研發中心平台」，導入AI預測及精準預防技術，並由資本領航專業輔導，邁出成功關鍵的第一步，整合資源分工合作，人才技術紮根智慧打底，產業實踐獨占優勢產品獲利，資本達成市場收益，建構一個黃金三角的大健康生態系戰略閉環。張祐銘表示，公司採取「拼圖式併購」策略，從上游原料、生技研發、CDMO（委託開發暨製造），一路整合至品牌經營與終端市場通路，打造一條龍營運模式。一方面持續引進全球最先進的生技技術與原料，另一方面也積極建立完整銷售通路，讓優質產品能順利進入市場。張祐銘指出，目前生技相關業務約占集團總營收五成，其餘則包括日用品及無人機等事業，其中無人機業務仍持續發展中。公司去年生技相關營收接近30億元，今年則希望朝營收倍增的目標邁進，預估生技事業占營收比重仍將維持約50%。