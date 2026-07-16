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陳冠廷：2024起實實在在舉辦公聽會、座談會傾聽不同意見

陳冠廷：希望安樂死法案下周逐條審查 就不用公投

民眾黨立法院黨團提出安樂死公投，民進黨立委陳冠廷認為，若要推動安樂死應直接修法排審，不必提出公投，卻遭民眾黨主席黃國昌批評，安樂死在立法進程上面「爬得比蝸牛還慢」。對此，陳冠廷今（16）日直指，自2024年進入國會以來，他已在嘉義縣、市及台北等地舉辦公聽會、座談會與下鄉會議，希望納入支持與反對等各種意見。他指出，安樂死涉及由誰執行、適用對象、意識狀態及能否預立決定等複雜問題，不應被簡化。陳冠廷強調，安樂死法案若經國會通過即可實施，不需要經過公投，因為生命選擇權應由當事人自己決定。他希望草案能儘速排審，逐條面對社會討論，並持續推動立法。陳冠廷今受訪指出：「我要很謙卑地回應黃委員。第一點，今天法國正式在國會通過了安樂死法案，只要我們願意往前推，它就能夠往前走。從2024年至今，不管是公聽會、座談會，下鄉會議我們都有實實在在辦，包含嘉義縣、嘉義市、台北市，我們都不斷舉辦座談會，重點就是納入各種不同意見，就算支持或者反對，都有不同程度的意見在。」陳冠廷提到，比方說，如果要安樂死的話，要由誰來執行？最後一哩路是誰來走？是由當事人本身，還是由醫師協助？是完全行為人，還是不用完全行為人？是在意識清醒的時候做的決定才算數，還是可以事先立下遺囑？這種種問題，他不希望它被簡化，而是希望它能夠在立法院討論時候通過。所以在他提出的草案裡面，把不同的意見都納入。陳冠廷也說，在這些座談會跟討論會的過程當中，他基本上每一次開座談會都會被批判。有些比較尊嚴或者保守派會認為，「你為什麼在推動安樂死法案？難道沒有安寧的？」那他會說，就是因為安寧療程已經沒有辦法把最後一哩路補上，所以他才推動安樂死。最開始是他自己辦，接下來請黨團立委一起來，直到幾個月前，他首次把國民黨跟民眾黨委員一起帶進座談會。他希望只要召委排入審查，甚至在這一屆，就會有安樂死法案。陳冠廷強調，當安樂死法案推出並且通過之後，它就能夠執行，就不需要經過公投。如果公投否定的話怎麼辦？難道這證明說公投可以決定一個人自己的選擇權嗎？一個人的選擇權是由自己來決定，由國會把架構弄出來，最後由當事人自己決定「我要走安樂死這一條道路」。法國國會今天已經通過，其他歐洲國家、澳洲、紐西蘭也都有前例可循。他希望下一週，委員就可以把安樂死草案直接排審，然後一條一條地來面對大眾、面對這個重要議題，他會持續推動。