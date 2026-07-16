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▲青安3.0與2.0比較。（圖／財政部提供）

▲「新青安 2.0」與「青安 3.0」最新房貸條件對比圖卡。8 月上路新制全面收緊年齡與所得限制，但對婚育家庭大幅放寬貸款上限。（圖／台灣房屋提供）

行政院正式拍定「青安貸款3.0」新制，針對結婚、育兒申貸者大幅拉高金額上限，最高可望提高至 1,500 萬元，對穩定房市基本盤大有幫助。台灣房屋集團趨勢中心深度剖析，新政雖對婚育家庭釋出極大友善，但同步迎來「排老、排富」的嚴格防弊機制。專家預估，在政策利多帶動下，未來市場台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，青安貸款 3.0 的額度和寬限期比照 2.0 版本，能無縫接軌，讓今年有購屋計畫的首購族鬆了一口氣，無須趕時間購屋搶貸舊制。新版本特別對婚育申貸者端出更友善的貸款方案，結婚申貸人最高金額可望提高至 1,200 萬元；若結婚且育有未成年子女，最高更有機會提高為 1,500 萬元，大幅提升剛需購買力。張旭嵐分析，此舉對於屢創新低的結婚率多少有刺激效果，也將引導市場產品產生質變。除了過往熱門的兩房小宅外，25坪以上的「正家庭房型」物件，市場性將可望顯著提升，成為最實質受惠的產品。然而，新版本設定了年收和總價條件門檻，申貸條件較以往趨嚴，呈現「排富也排老」的趨勢，導致適用對象範圍其實是縮小的。加上市場限貸令尚未解除，政府也強調會落實貸前徵審與貸後管理，張旭嵐預估，青安 3.0 應不致會發生青安 2.0 剛上路時的瘋狂搶貸購屋潮。張旭嵐特別指出，政策為了兼顧公平正義和資源分配，確實很難兩全。以青安 3.0 的排老條款來說，部分收入不高的單一自住高齡買方，未來得被迫接受條件較差的一般房貸方案，或面臨根本買不了房的困境。這項變動再次凸顯了無殼長者的居住問題，也讓政府中繼安置的「社會住宅」推動顯得更為重要。針對排富門檻，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，年收 200 萬元是以「個人採計」而非家戶採計，有效降低了「懲罰已婚」的疑慮。根據主計總處統計，個人年收逾 200 萬元已屬國內前 10% 以內的高所得族群，受影響的層面相對小。不過，陳定中也提醒，不少業務型態的從業人員年所得變化大，可能因單一年度收入飆高而導致無法申貸，若未來能讓公股銀行以「近三年平均所得」作為彈性審查空間，將可進一步降低誤殺的可能性。此外，針對不同地區、一刀切的總價門檻，陳定中預警這將在市場上劃出一道隱形防線。總價門檻將使各地門檻前後的產品交易熱度朝兩極化發展，迫使業者未來在產品規劃上，必須死守中低總價的防線。由於不同地區總價門檻不一，極有可能引導部分游資流向標準相對寬鬆的中南部，進而使政策對南北房市的效益產生落差，因此中南部的消費者對於政策牽動房市的實質感受，恐怕會比北部民眾來得更加鮮明。