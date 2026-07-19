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▲千千的媽媽是泰國人，她也很愛吃泰國料理。（圖／千千進食中臉書）

坐擁188萬粉絲的大胃王YouTuber千千近日參加實境節目《請世界吃桌》，活潑逗趣的表現深受粉絲喜愛，但其實千千過去曾遭到嚴重霸凌；由於媽媽是泰國人的關係，身為混血兒的千千，求學階段經常被辱罵、歧視，甚至還會被嗆是「死泰國人」。這讓千千壓力大到一度只要出門就會爆哭，低潮情況直到護校畢業後才慢慢好轉。千千2019年接受教育部邀請，參加反霸凌活動，她分享自己過去遭到霸凌的遭遇，直言各種羞辱性詞彙，伴隨她整個求學和實習時期。她更列出自己聽過的酸言酸語，包含「臉腫得跟豬一樣還貼雙眼皮，噁心」、「整天PS自欺欺人醜得要死」、「眉毛畫這麼粗毛毛蟲兩條」、「自以為混血不過就是混泰國的」、「死泰國人」。很難想像這些難聽字眼，是千千求學階段的日常，她表示那段時間甚至有人會故意用她的個人資料創立假帳號，傳訊息到她的網誌或社群辱罵，還在她爸爸生病時，罵她：「你爸爸今天會這樣都是因為你這個賠錢貨」。千千最後終於受不了，尋求法律途徑解決，後來確實有揪到兇手，對方其實根本不認識她本人，只是聽別人亂說幾句話，就開始攻擊她。這讓千千很崩潰，一度難過到不敢與人接觸：「一要踏出門就像有個大石壓在我胸口似的開始爆哭。」千千直言這個狀況一直到2013、2014年左右才逐漸好轉，她也坦言：「即便現在成為公眾人物，每天面對不管是有心還是無意的『關心』，回看以前這些文字還是覺得很椎心，很想給當時因為不知道能相信誰，不敢跟任何朋友聯絡的我一個擁抱。」她希望大家可以學著肯定自己，也尊重彼此的不同，不要輕易給別人貼標籤，「讓身邊減少霸凌，世界更溫暖。」千千的遭遇令不少人心疼，這段不為人知的過往，也揭開網紅光鮮亮麗的背後，需要承受的壓力與代價。而千千會選擇當護理師，則是因為爸爸住院期間，碰到很多善良的醫護人員，讓她決定報考護校，但爸爸在她畢業前就過世，父女二人未敞開心扉聊天過，成了她永遠的遺憾。千千畢業後則到臺大醫院擔任研究護理師，後來又因為愛吃美食、胃口大，才選擇拍大胃王影片賺錢，果然闖出屬於自己的一片天。