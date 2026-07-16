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新青安貸款政策即將於本月底屆滿，對此行政院會今（16）日通過青安3.0方案，除了新增包括借款人必須未滿50歲、個人年所得總額不得超過200萬、不同縣市購屋總價上限，另加碼新婚與婚育家庭貸款額度。對此行政院長卓榮泰於院會裁示，將汲取青安1.0與2.0的經驗，並以減輕負擔、快樂婚育、精準對象與完善機制四大面向推動，並擴大支持婚育家庭購屋。卓榮泰指出，為支持青年實現購屋成家的夢想，政府自2010年12月起推動「青年安心成家購屋優惠貸款」政策，至2023年8月實施青安2.0，截至今年6月底，已協助超過51萬戶無自有住宅者購屋，其中青安2.0約有17萬戶。隨著青安2.0即將在本月底屆滿，並為配合「台灣人口對策新戰略」，擴大支持婚育家庭購屋，財政部汲取青安1.0與2.0經驗，將於8月1日起實施青安3.0政策，並以減輕負擔、快樂婚育、精準對象與完善機制四大面向推動。首先，在減輕負擔面向，卓榮泰說明，利息補貼採取「3+3」方式，第一個「3」是青安2.0和3.0的貸款戶均得享有滿3年利息補貼，包括由銀行減收半碼（0.125%）及政府補貼1.5碼（0.375%），現行優惠後利率為1.775%；第二個「3」是3年期滿後的次日起，「每年」補貼減少半碼方式，6年後補貼期滿則回復原貸款利率，以緩和漸進方式逐步降低利息補貼回歸市場機制之衝擊，也讓購屋者能夠預期財務規劃。其次，在快樂婚育面向，卓榮泰進一步說，貸款額度維持最高1000萬元，貸款成數最高8成，但新增新婚2年內家庭貸款額度最高1200萬元，育有未成年子女最高1500萬元的加碼措施，以加強對婚育家庭金融支持，兼顧居住空間需求。在精準對象面向，卓榮泰指出，為讓青安回歸青年，並考量購屋年齡延後趨勢，青安3.0雖維持寬限期最長5年，貸款年限最長40年，但增訂借款人年齡未滿50歲，且「申貸年齡＋核貸年限」合計不得超過80，借款人本人年所得不得超過200萬元，購屋總價依照區域別不得超過一定金額等規範，以利政府資源精準有效運用。在完善機制面向，卓榮泰表示，維持限貸一生一次、自住切結規定、貸前徵審，包括公股銀行依青安貸款原則等審慎核貸，以及貸後管理，例如查核未合規案件並追回溢領補貼息，以防杜投機行為。請財政部督導公股銀行積極辦理青安3.0政策，落實協助青年、自住、首購的購屋族，並減輕婚育家庭居住負擔，確保政府資源合理運用，穩健達到居住正義目標。