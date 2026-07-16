曾被譽為「茨城黃金海岸」的日本茨城縣「大竹海岸鉾田海水浴場」，今年夏季確定停辦，原因並非遊客減少，而是海岸侵蝕日益嚴重，沙灘大量流失，原本埋藏於沙中的護岸混凝土消波塊也已裸露，安全堪憂。專家警告，這不只是單一海灘的危機，若全球暖化持續推升海平面，到2100年，日本恐有超過六成沙灘消失。
「茨城黃金海岸」不敵侵蝕 知名海水浴場今夏停辦
根據《每日新聞》等日媒報導，大竹海岸過去以綿延沙灘聞名，每逢夏天吸引大批遊客前往戲水，因此有「茨城黃金海岸」之稱。不過今年海灘入口已豎立多處「禁止進入」告示，地方政府決定取消設置海水浴場，主要是因海浪長期侵蝕導致沙灘大幅縮減，裸露的護岸設施也增加遊客戲水風險。
當地居民回憶，過去這片沙灘寬闊到「甚至可以打棒球」，如今景象已大不如前。
砂源減少成主因 海岸侵蝕問題已持續數十年
茨城縣政府指出，大竹海岸的侵蝕問題早在1970至1980年代便已開始浮現。當時因水壩興建、港口開發阻斷河川泥砂輸送，再加上天然砂大量被開採作為混凝土原料，使流向海岸的砂源持續減少，加速沙灘流失。
事實上，日本不少知名海岸近年都面臨相同困境。神奈川縣茅崎海岸因沙灘持續後退，2019年曾在颱風侵襲下造成鄰近道路坍塌；以廣闊沙灘聞名的千葉縣九十九里濱，目前則透過興建人工岬角，減少砂石遭海流帶走。
研究：日本沙灘面積持續縮減 暖化恐成最大威脅
東北大學研究所海岸工程教授有働惠子研究團隊分析指出，日本全國沙灘平均寬度已由1950年的約63公尺縮減至1990年的約43公尺，沙灘總面積也減少至約六成。
近年由於海岸保護工程逐步完善，加上建築業改以碎石取代天然砂作為混凝土材料，沙灘流失速度已較過去放緩。然而，有働惠子認為，真正的挑戰將是全球暖化帶來的海平面上升。
研究團隊綜合未來海平面上升幅度及各地波浪條件進行推估，即使全球成功將平均氣溫控制在較工業革命前升溫2℃以內，到2100年，日本仍可能有超過六成沙灘消失。
研究也顯示，若以潮位觀測資料估算，2025年日本沙灘面積相較1990年，可能已進一步減少約10%至30%。
專家：沙灘兼具防災功能 保育須兼顧生態與安全
茨城大學海岸工程教授橫木裕宗指出，沙灘不只是觀光資源，更是天然防災屏障，可吸收海浪能量，降低暴潮及海水倒灌造成的災害風險。相較於興建消波塊等人工設施，維持自然沙灘不僅成本較低，也具有更好的防災效果。
有働惠子表示，日本多數海岸坡度平緩，即使海平面只上升數十公分，也可能對沙灘造成巨大衝擊。她認為，在資源有限的情況下，不可能對所有海岸採取相同規模的保護措施，政府未來必須依據各地特性、防災需求及政策效益，決定哪些海岸應優先保育，兼顧生態、觀光與防災等多重目標。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《每日新聞》等日媒報導，大竹海岸過去以綿延沙灘聞名，每逢夏天吸引大批遊客前往戲水，因此有「茨城黃金海岸」之稱。不過今年海灘入口已豎立多處「禁止進入」告示，地方政府決定取消設置海水浴場，主要是因海浪長期侵蝕導致沙灘大幅縮減，裸露的護岸設施也增加遊客戲水風險。
當地居民回憶，過去這片沙灘寬闊到「甚至可以打棒球」，如今景象已大不如前。
砂源減少成主因 海岸侵蝕問題已持續數十年
茨城縣政府指出，大竹海岸的侵蝕問題早在1970至1980年代便已開始浮現。當時因水壩興建、港口開發阻斷河川泥砂輸送，再加上天然砂大量被開採作為混凝土原料，使流向海岸的砂源持續減少，加速沙灘流失。
事實上，日本不少知名海岸近年都面臨相同困境。神奈川縣茅崎海岸因沙灘持續後退，2019年曾在颱風侵襲下造成鄰近道路坍塌；以廣闊沙灘聞名的千葉縣九十九里濱，目前則透過興建人工岬角，減少砂石遭海流帶走。
研究：日本沙灘面積持續縮減 暖化恐成最大威脅
東北大學研究所海岸工程教授有働惠子研究團隊分析指出，日本全國沙灘平均寬度已由1950年的約63公尺縮減至1990年的約43公尺，沙灘總面積也減少至約六成。
近年由於海岸保護工程逐步完善，加上建築業改以碎石取代天然砂作為混凝土材料，沙灘流失速度已較過去放緩。然而，有働惠子認為，真正的挑戰將是全球暖化帶來的海平面上升。
研究團隊綜合未來海平面上升幅度及各地波浪條件進行推估，即使全球成功將平均氣溫控制在較工業革命前升溫2℃以內，到2100年，日本仍可能有超過六成沙灘消失。
研究也顯示，若以潮位觀測資料估算，2025年日本沙灘面積相較1990年，可能已進一步減少約10%至30%。
專家：沙灘兼具防災功能 保育須兼顧生態與安全
茨城大學海岸工程教授橫木裕宗指出，沙灘不只是觀光資源，更是天然防災屏障，可吸收海浪能量，降低暴潮及海水倒灌造成的災害風險。相較於興建消波塊等人工設施，維持自然沙灘不僅成本較低，也具有更好的防災效果。
有働惠子表示，日本多數海岸坡度平緩，即使海平面只上升數十公分，也可能對沙灘造成巨大衝擊。她認為，在資源有限的情況下，不可能對所有海岸採取相同規模的保護措施，政府未來必須依據各地特性、防災需求及政策效益，決定哪些海岸應優先保育，兼顧生態、觀光與防災等多重目標。