iPhone如果覺得續航力不行的話，德誼數位從即日起到7月31日止推出iPhone原廠電池更換優惠，iPhone 12至iPhone 17全系列更換電池都比蘋果官網便宜1000元，最低只要1990元；此外，德誼數位也攜手YouBike推出減碳活動，完成指定條件可拿22,222點會員點數，還能兌換Apple Watch折價券。
iPhone換原廠電池省1000元 最低1990元
不想花大錢換新手機，替舊iPhone換一顆電池，也能明顯改善續航表現，德誼數位推出原廠電池更換優惠，消費者即日起至7月31日前往實體門市預約，即可用優惠價更換電池，適用機型涵蓋iPhone 12至iPhone 17全系列。
各系列優惠價格如下：
iPhone 12、iPhone 13全系列：1990元
iPhone 14、iPhone 15全系列：2390元
iPhone 16、iPhone 17全系列：3190元
優惠通路要看清楚
德誼數位目前在全台設有36個服務據點，其中包括22間Apple Premium Reseller門市，以及5家原廠授權維修服務中心；有意更換電池的果粉，建議先向門市確認適用機型、零件庫存與可預約時段，以免白跑一趟。
騎YouBike減碳2公斤，送22,222點
除了iPhone電池優惠，德誼數位也攜手YouBike推出「全民減碳回饋祭」。活動期間加入德誼數位會員，並於7月透過YouBike累積達到2公斤以上的總減碳量，再將YouBike App內的「我的減碳紀錄」頁面截圖，上傳至指定活動問卷，即可獲得22,222好德點回饋點數。德誼數位會員在活動期間，只要出示YouBike官方App內任一筆騎乘紀錄，也可至全台門市兌換一張市值500元的Apple Watch實體折價券，每間門市限量30名，送完為止。
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不想花大錢換新手機，替舊iPhone換一顆電池，也能明顯改善續航表現，德誼數位推出原廠電池更換優惠，消費者即日起至7月31日前往實體門市預約，即可用優惠價更換電池，適用機型涵蓋iPhone 12至iPhone 17全系列。
各系列優惠價格如下：
iPhone 12、iPhone 13全系列：1990元
iPhone 14、iPhone 15全系列：2390元
iPhone 16、iPhone 17全系列：3190元
德誼數位目前在全台設有36個服務據點，其中包括22間Apple Premium Reseller門市，以及5家原廠授權維修服務中心；有意更換電池的果粉，建議先向門市確認適用機型、零件庫存與可預約時段，以免白跑一趟。
騎YouBike減碳2公斤，送22,222點
除了iPhone電池優惠，德誼數位也攜手YouBike推出「全民減碳回饋祭」。活動期間加入德誼數位會員，並於7月透過YouBike累積達到2公斤以上的總減碳量，再將YouBike App內的「我的減碳紀錄」頁面截圖，上傳至指定活動問卷，即可獲得22,222好德點回饋點數。德誼數位會員在活動期間，只要出示YouBike官方App內任一筆騎乘紀錄，也可至全台門市兌換一張市值500元的Apple Watch實體折價券，每間門市限量30名，送完為止。