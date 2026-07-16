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陳冠廷：帶有政治目的做出攻擊都應該被譴責

陳冠廷示警：中國為了避嫌 常透過黑幫系統做事

媒體人矢板明夫日前在台中遭暴力襲擊，嫌犯遭逮後經查發現是中國籍的香港人，陸委會則將此案定調為中國「跨境鎮壓」。而《自由時報》今（16）日報導，該暴力事件的上游疑似是透過被東南亞詐騙園區吸收、威脅的台灣人協助情蒐，進而掌握矢板明夫的行程。對此，民進黨立委陳冠廷直言，若該案涉及國安，必須進一步釐清背後是否透過黑幫系統運作，因中國過去可能藉此避開直接牽連。即使表面上是單純治安事件，也不能排除背後存在國安因素，政府與民眾都應提高警覺並注意人身安全。陳冠廷今受訪指出，這個狀況因為有不同的說法，有些說是治安事件，也有說是國安事件；有些說是來自香港的，或者是廣東籍的黑幫，今天聽到的甚至包含在東南亞的詐騙集團等等。不管是國安或者是治安事件，任何有政治目的來傷害任何一個人的做法，他都是強烈譴責。不過，陳冠廷表示，他也一直很想跟所有民眾報告，不管是刑事案件、民事案件，在調查過程當中，都還不能確認的時候，就做出這是治安或國安案件的判斷都太早。當初發生八仙塵爆時，有人流傳說是恐怖分子，最後的原因是經過調查檢驗才知道。未來會有各種不同的訊息，尤其是現在 AI 的世界，我們都要經過調查之後才能夠確定。陳冠廷進一步表示，如果是國安事件，那我們就要重視說，這跟黑幫之間的關聯。因為中國過去以來，他自己不願意透過他可做的，他就會透過黑幫系統去做。透過黑幫系統去做，他們又可以避開一些牽連，所以這個是我們要特別注意的狀況。像台灣在戒嚴時期，國民黨也是有透過竹聯幫等的幫派來去做一些事情，所以就算說這是治安事件，還是要釐清治安後面有沒有國安的因素。陳冠廷強調，當然，也不要把它當成是一個單獨的事件，因為這次可能是做政治上的事情，下一次可能就會在網路上走，還是要注意人身安全。