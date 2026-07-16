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▲周麟告別式將於7月20日下午在台北市懷愛館舉行，家屬同步公開訃聞與儀式流程。（圖／演藝工會理事長曹雨婷提供）

資深藝人周麟傳出於14日辭世，享壽75歲，消息曝光後令不少親友與粉絲相當不捨。家屬也公布訃聞，告別式將於7月20日在台北市懷愛館舉行，盼親友前往送最後一程。演藝工會理事長曹雨婷代為公開訃聞，周麟於中華民國115年7月14日（農曆六月初一）晚間10時，蒙佛接引往生西方極樂世界，享壽75歲。告別式將於115年7月20日於台北市懷愛館（台北市辛亥路三段330號）至愛一廳舉行，結束後就會直接進行火化。周麟生前獨居在台北市萬華區長沙街二段租屋處，因為親友近日聯絡不到他，昨天下午與房東和警方破門發現，周麟趴臥在床上死亡多時，警方初步判定無外力介入。家屬指出，周麟生前有慢性疾病，所以對於死因沒有疑慮，檢警後續將進行行政相驗後釐清死因，並將遺體交給家屬處理後事。