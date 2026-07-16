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中聯申報不實 食藥署：開罰300萬

中聯再爆隱匿通報，遭中央罰300萬。食藥署昨（15）日接獲宜蘭縣政府通報，發現預防性下架產品疑似使用中聯4月生產，但並未列入原申報資料油品批次；食藥署立即派員前往調查，確認批號314-1150401，未通報列入4月至6月生產油品清冊通報辦理通報；食藥署依照食安法開罰300萬元。食藥署今（16）日接獲宜蘭縣政府衛生單位通報，發現預防性下架產品疑使用中聯公司於4月生產、但未列入原申報資料的油品批次。副署長王德原說，食藥署接獲通報後，立即派員前往中聯公司現場調查，並於7月15日下午確認。王德原說明，中聯公司於4月1日生產油品、批號為314-1150401，未通報列入4月至6月生產油品清冊通報辦理通報。也0401是第30批號油品。中聯公司再次未依食安法第9條第2項或第4項規定據實登錄，所申報資料有不實情形，食藥署表示，依同法第47條第12款規定，再予裁處新台幣300萬元罰鍰。食藥署將持續追查該批次產品流向及下架情形，若另查有隱匿、漏報或其他違法事證，將持續依法從嚴究責。行政院院會已於7月9日決定，將中聯4月至6月油品及相關產品預防性下架，食藥署已立即要求相關業者落實預防性下架，並責令中聯公司提供該批次原油留樣及相關產品檢體，以辦理檢驗及流向查核。