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2026年世界盃4強戰，阿根廷靠著梅西（Lionel Messi）兩度助攻，以2：1逆轉擊敗英格蘭，連續兩屆闖進世界盃決賽。賽後場邊竟然出現一段有趣插曲，根據阿根廷媒體《TyC Sports》報導，英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）為可能到來的PK大戰所準備、貼著小抄的水壺，竟被阿根廷球員拿來傳閱。其中阿爾馬達（Thiago Almada）的策略竟只有「憑當下的感覺」一句話，就連梅西的專屬攻略都被看光。英格蘭在補時階段遭逆轉後迅速返回更衣室，阿根廷全隊則留在球場內與球迷一同慶祝勝利。就在整理場地時，一名阿根廷工作人員在球門旁發現一個遭遺留的水壺，上面貼著一張密密麻麻的戰術備忘錄，隨即拍照留存。從曝光照片可以看到，這份備忘錄列出了阿根廷除門將外共23名球員的名字，並針對每位球員標註撲救建議，包括「往左撲」、「往右撲」等最基本的判斷，也有更細膩的個人分析。其中，最受矚目的當然是梅西。備忘錄特別寫著：「假裝往左，再往右撲。」顯示英格蘭教練團認為梅西可能會利用門將的預判心理，在關鍵時刻改變射門方向。除了梅西之外，德保羅（Rodrigo De Paul）的欄位則標示：「先站偏右，再回到中間，最後往左撲。」而阿爾馬達（Thiago Almada）的建議更直接寫著「依照當下感覺判斷」，超簡單的指令讓球迷全笑翻。《TyC Sports》指出，阿根廷中場恩佐（Enzo Fernández）看到這份筆記後，還特地找到自己的名字，發現備註寫著「站中間」，讓他忍不住露出笑容，還指著自己的名字與隊友分享。阿根廷媒體也打趣表示，恩佐當時的反應，彷彿是在慶幸球隊最終沒有把比賽拖進PK大戰，「否則皮克福德或許真的早就把每個人的習慣都研究透徹了。」近年來，許多世界級門將都會在水壺上貼上12碼的情蒐資料，被球迷戲稱為「作弊水壺」。內容通常記錄對手主罰球員慣用腳、射門角度與歷史數據，協助門將在十二碼大戰時提高撲救成功率。皮克福德過去就曾在歐洲國家盃利用這項準備成功撲出關鍵點球，因此這次提前做好準備並不令人意外。只是英格蘭最終在正規90分鐘傷停補時遭勞塔羅（Lautaro Martínez）頭槌絕殺，這份精心準備的「PK祕笈」始終沒有派上用場，反倒成了阿根廷晉級決賽後，場邊最有趣的小插曲。