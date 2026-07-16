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台股今（16日）呈現開低震盪走勢，早盤受到美股費半走弱影響，指數一度下挫逾300點，不過在台積電（2330）尾盤買盤拉抬下，加權指數跌幅大幅收斂，終場僅下跌6.61點，以45,624.98點作收，跌幅0.01％，成交量縮至9008.38億元，創下近3個月來單日低量。大盤今日最低下探至44,970.64點，盤中最高來到45,855.02點，呈現大幅震盪格局。市場觀望氣氛升溫，量能明顯萎縮。台積電尾盤發力 鴻海走高、聯發科廣達承壓權值股方面，台積電（2330）終場上漲30元，收在2470元，漲幅1.23％，成為支撐大盤的重要力量；鴻海（2317）上漲3.5元至242.5元；聯發科（2454）下跌40元至3700元；廣達（2382）下跌13.5元至352元；長榮（2603）則小漲0.5元，收在200元。美股週三普遍收紅，美國最新公布的通膨數據低於市場預期，市場對聯準會今年升息疑慮降溫，道瓊、標普500同步收高，不過台股早盤開低。盤中台積電持續走強，終場大漲30元，漲幅1.23%，成為撐盤最大功臣，也讓加權指數幾度翻紅。不過，電子高價股與中小型股賣壓持續擴大，尤其櫃買市場一路走低，終場櫃買指數收407.01點，下跌9.40點、跌幅2.26%，成交金額2,062.61億元，反映資金持續撤出高本益比及投機性個股，使得加權指數最終僅以小跌6.61點作收，顯示權值股雖然穩盤，但無法完全抵銷市場廣泛性的賣壓。