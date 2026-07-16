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台北市長蔣萬安身高176公分，但日前他出席一場活動時，有網友質疑他鞋子有增高墊，民進黨台北市長參選人沈伯洋在一場演講時，也說要穿增高鞋墊，被質疑是偷臭蔣萬安，不過他本人今天否認。對此，蔣萬安表示，「我沒有而且我也不需要，反正大寶已經比我高很多了」。台北市長蔣萬安13日出席「客聚Taipei Hakka Hub」揭牌典禮並上台致詞，有網友懷疑，蔣萬安當天穿的運動鞋，鞋底腳後跟高度非常高，懷疑他用了「增高鞋墊」，另有網友看到蔣萬安全身入鏡的影片，認為他看起來已經「往前傾」，站不穩「超好笑」。另有網友貼出沈伯洋日前出席活動影片，沈當時打趣說，「我應該穿增高鞋」惹得現場哄堂大笑，他接著說，「我沒有在影射，隨便提的而已」，被質疑偷臭蔣萬安，但他今天否認，說「我演講在前、他最近被爆料在後，我當然不是針對他」。蔣萬安下午到北市議會進行施政報告並備質詢，被問到是否有穿增高墊，他說「我沒有而且我也不需要，反正大寶（大兒子蔣得立）已經比我高很多了」。