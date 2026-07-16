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▲為了解決災民的用餐問題，姚元浩（如圖）大方公開了他的「黃金比例特製醬料秘方」。（圖／好看娛樂提供）

由好看娛樂製作的《嗨！營業中》全新一季開播後收視亮眼，本週夥伴們挺進花蓮縣光復鄉，昔日茂密的森林如今只剩滿地泥沙、堆積如山的垃圾，面對滿目瘡痍的災區，夥伴們震驚不已，而當地居民的一句「在你們看來很可怕，但我們卻是生活在這裡。」更是讓庹宗康聽了心酸不已。為了解決災民的用餐問題，姚元浩大方公開他的「黃金比例特製醬料秘方」，以「無添加薄鹽黑豆蔭油」為基底，融合切好的花蓮在地新鮮鳳梨，期待用這份融入在地風味的暖心餐點，溫暖每一位災民的心。在本集節目中，找來余祥銓擔任小幫手，一開始他信心滿滿，當屈中恆需要幫忙時，他立刻自告奮勇喊出：「屈哥我可以！」卻當場被一旁的夥伴陳鴻吐槽：「千萬不要幫忙，你是上帝派來害我們的。」熱心的余祥銓仍積極尋求表現機會，沒想到卻在廚房裡更是鬧出不少笑話。當姚元浩交代他去拿在地食材「山蘇」時，余祥銓竟然傻傻分不清楚，把「山蘇」聽成「山豬」，他一臉困惑並碎碎念說「山豬在哪裡？」隨即被莎莎吐槽：「這裡怎麼可能會有山豬啊！」讓眾人聽了笑翻。值得一提的是，本集也替夥伴們帶來巨大衝擊，當大家抵達花蓮光復鄉時，昔日茂密的森林如今只剩滿地泥沙、堆積如山的垃圾與光禿禿的平瘠土地，讓夥伴們震驚不已、久久說不出話，當地居民的一句「在你們看來很可怕，但我們卻是生活在這裡。」讓庹宗康聽了心酸不已。為了解決災民的用餐問題，並在這片受傷的土地上留下「療癒新味道」，姚元浩大方公開了他的「黃金比例特製醬料秘方」，他以「無添加薄鹽黑豆蔭油」為基底，融合切好的花蓮在地新鮮鳳梨，期待用這份融入在地風味的暖心餐點，溫暖每一位災民的心。究竟夥伴們能否克服萬難、順利完成全新挑戰？節目7/11起在臺灣電視台播出，每週六晚間 20:00 首播；Netflix每週六晚間 22:00 上架；7/12起則會在八大綜合台播出。