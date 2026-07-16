中聯油脂致癌油風暴持續延燒，國民黨立委徐巧芯日前質疑福壽實業董事長洪堯昆涉案後以1000萬元交保，更追查出背後複雜的企業關係鏈；媒體人黃揚明也點出，總統賴清德日前出席台北寵物展時曾與洪堯昆同框，引爆朝野政治攻防。對此，黃揚明與民進黨發言人吳崢在節目中針對致癌油案隔空交鋒，雙方火藥味十足，甚至一度互相提高音量對嗆，場面相當火爆。
問題油足以「淹滿小巨蛋」？不滿政府處理食安態度
黃揚明今（16）日在《NOWNEWS今日新聞》網路節目《鄉民大學問》中表示，自己一開始就批評國民黨監督不力，也認為民進黨執政處理失當，最初公布約1300公噸問題油品，如今已擴大至約2.7萬公噸，且確認受污染批次持續增加，顯示事件規模遠超外界最初認知。
黃揚明質疑，在事件擴大初期，中央政府反應過慢，反而是地方政府率先採取行動，推動中央加快處理速度，行政院長卓榮泰卻還批評地方「搶快」，這讓他聽不下去直呼：「我的天啊！我還要質疑你行政院為什麼在那邊擺爛？為什麼要蓋牌？」
黃揚明更形容，1300公噸油品足以裝滿2座半游泳池，如今問題油量持續暴增，甚至足以「淹滿小巨蛋」，這麼龐大的問題油品流入市場，難道不會形成民怨嗎？更點出民進黨政府在面對重大食安事件時，竟是叫大家不要吃雞排、燒烤更嚴重，這是該有的態度嗎？
為何藍綠不敢大力打中聯？黃揚明分析：涉美黃豆供應鏈
「很失望的是，國民黨監督也打歪，民進黨執政也擺爛。」黃揚明認為，社會輿論近來將大量焦點放在國民黨立委萬美玲之子佀廣洋的爭議上，卻忽略真正攸關全民健康的致癌油事件，他直言：「佀廣洋是有毒油喔？120公斤能榨出多少油？我覺得很荒謬！」
黃揚明回憶，2014年黑心油事件爆發時，媒體每天追查黑心廠商、監督政府，打前行政院長江宜樺、打前總統馬英九不遺餘力，如今卻鮮少有人持續追究致癌油事件，「那老百姓吃毒油活該嗎？我覺得這很可悲啊！」感嘆台灣現階段對公共事務已變成很傾斜的狀態。
黃揚明也提出自己的觀察發現，中聯油脂是台灣向美國採購黃豆的重要廠商，涉及台美供應鏈，「所以民進黨不敢動，國民黨更不敢動」，藍綠雙方對此案的態度都顯得相當保守。他認為，不論執政黨或在野黨，都沒有展現足夠力道監督，令人心裡感到悲哀。
黃揚明槓上吳崢：有說要反福懋、反福壽、反中聯嗎？
黃揚明更直接點名同場來賓吳崢：「2014年在那邊反毒油吧？你那時候不是太陽花嗎？有沒有出來反頂新、有沒有要滅頂？那你現在對這些廠商怎麼樣的態度？」吳崢則是提高音量回應：「我當然反啊！」黃揚明續指：「好，你反！出來好好把洪堯昆這些人大罵一遍啊！你民進黨有出來滅嗎？有說要反福懋嗎？有說反福壽嗎？有說反中聯嗎？」
吳崢也不甘示弱反擊：「欸，你大聲什麼！我當然反福懋、反中聯啊，洪堯昆什麼東西？已經知道南橋、福懋、福壽，你們已經抓出來了還知情不報，有這個延誤時間，當然是錯的啊！」黃揚明加大音量：「大聲一點！盡量大聲，那食藥署長姜至剛該不該下台？衛福部長石崇良該不該下台？行政院長卓榮泰要不要道歉？」吳崢則強調說：「我也說沒錯，政府有責任啊！」
雙方互相提高聲音較量，砲火你來我往猛烈攻擊，眼見現場氣氛相當緊繃，主持人郭子乾立即出聲緩頰，稱賴清德也已經出面講話了，黃揚明這才表示「好，謝謝」結束討論，讓這場責任歸屬的激烈交鋒暫時畫下句點。
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黃揚明今（16）日在《NOWNEWS今日新聞》網路節目《鄉民大學問》中表示，自己一開始就批評國民黨監督不力，也認為民進黨執政處理失當，最初公布約1300公噸問題油品，如今已擴大至約2.7萬公噸，且確認受污染批次持續增加，顯示事件規模遠超外界最初認知。
黃揚明質疑，在事件擴大初期，中央政府反應過慢，反而是地方政府率先採取行動，推動中央加快處理速度，行政院長卓榮泰卻還批評地方「搶快」，這讓他聽不下去直呼：「我的天啊！我還要質疑你行政院為什麼在那邊擺爛？為什麼要蓋牌？」
黃揚明更形容，1300公噸油品足以裝滿2座半游泳池，如今問題油量持續暴增，甚至足以「淹滿小巨蛋」，這麼龐大的問題油品流入市場，難道不會形成民怨嗎？更點出民進黨政府在面對重大食安事件時，竟是叫大家不要吃雞排、燒烤更嚴重，這是該有的態度嗎？
為何藍綠不敢大力打中聯？黃揚明分析：涉美黃豆供應鏈
「很失望的是，國民黨監督也打歪，民進黨執政也擺爛。」黃揚明認為，社會輿論近來將大量焦點放在國民黨立委萬美玲之子佀廣洋的爭議上，卻忽略真正攸關全民健康的致癌油事件，他直言：「佀廣洋是有毒油喔？120公斤能榨出多少油？我覺得很荒謬！」
黃揚明回憶，2014年黑心油事件爆發時，媒體每天追查黑心廠商、監督政府，打前行政院長江宜樺、打前總統馬英九不遺餘力，如今卻鮮少有人持續追究致癌油事件，「那老百姓吃毒油活該嗎？我覺得這很可悲啊！」感嘆台灣現階段對公共事務已變成很傾斜的狀態。
黃揚明也提出自己的觀察發現，中聯油脂是台灣向美國採購黃豆的重要廠商，涉及台美供應鏈，「所以民進黨不敢動，國民黨更不敢動」，藍綠雙方對此案的態度都顯得相當保守。他認為，不論執政黨或在野黨，都沒有展現足夠力道監督，令人心裡感到悲哀。
黃揚明槓上吳崢：有說要反福懋、反福壽、反中聯嗎？
黃揚明更直接點名同場來賓吳崢：「2014年在那邊反毒油吧？你那時候不是太陽花嗎？有沒有出來反頂新、有沒有要滅頂？那你現在對這些廠商怎麼樣的態度？」吳崢則是提高音量回應：「我當然反啊！」黃揚明續指：「好，你反！出來好好把洪堯昆這些人大罵一遍啊！你民進黨有出來滅嗎？有說要反福懋嗎？有說反福壽嗎？有說反中聯嗎？」
吳崢也不甘示弱反擊：「欸，你大聲什麼！我當然反福懋、反中聯啊，洪堯昆什麼東西？已經知道南橋、福懋、福壽，你們已經抓出來了還知情不報，有這個延誤時間，當然是錯的啊！」黃揚明加大音量：「大聲一點！盡量大聲，那食藥署長姜至剛該不該下台？衛福部長石崇良該不該下台？行政院長卓榮泰要不要道歉？」吳崢則強調說：「我也說沒錯，政府有責任啊！」
雙方互相提高聲音較量，砲火你來我往猛烈攻擊，眼見現場氣氛相當緊繃，主持人郭子乾立即出聲緩頰，稱賴清德也已經出面講話了，黃揚明這才表示「好，謝謝」結束討論，讓這場責任歸屬的激烈交鋒暫時畫下句點。
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