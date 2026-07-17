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▲王識賢（左）與陳怡佳有精彩的父女對手戲。（圖／曼尼娛樂）

王識賢在電影《網紅老爸》中飾演剛出獄的黑幫老大「天哥」，回到家看到陳怡佳飾演的女兒「小兔」之後，瞬間化身為女兒傻瓜，一心只想退隱，好好跟女兒相處，更心疼女兒的網紅工作太辛苦，擔心被豬哥粉絲看身材、臉蛋，更要擔心她的感情對象，霸氣直呼：「你以後找男朋友、找老公，當然要比爸更優秀，沒有比我好就不叫優秀！」《網紅老爸》全新幕後花絮「網紅與老爸篇」搶先曝光王識賢、陳怡佳在片中父女用餐場景，王識賢飾演的爸爸「天哥」穿著台灣爸爸居家常見的白色背心，一聽到陳怡佳飾演的女兒「小兔」指著遠處的杯子說「幫我拿牛奶」，立刻化身女兒傻瓜，寵愛女兒的心從小細節就可以看出來。王識賢坦言：「雖然天哥是一個浪子，但是有了女兒小兔之後，他會有點想退隱，好好地跟女兒相處。」因此片中天哥看到女兒辛苦經營的網紅工作相當心疼，同樣為人父的他很能感同身受，「看到自己的小孩出了社會很努力地往上爬的過程，站在爸爸的立場，妳可以去做很多工作，不一定要那麼辛苦，而且還要被人家看身材、臉蛋！對爸爸來說，都是不允許別人去欣賞的啦！」首度挑戰大銀幕的陳怡佳，在《網紅老爸》片中既是受歡迎的直播網紅，又是「極道千金」，每天在直播間將陽光、樂觀、自信的一面呈現給粉絲。陳怡佳坦言，現實生活的她跟小兔有些相似的地方，除了都有自己的一套原則，別人很難輕易動搖，也容易對最親近的人發脾氣，「我有時候也會不小心對媽媽發脾氣，就像是小兔每次好像都對爸爸很不客氣一樣，但那正是我們被愛得有恃無恐的證明，因為非常知道對方很愛自己，是絕對不會離開自己的人，才會不小心這樣子。」現實生活的陳怡佳在學生時代被封為北一女神、台大百大校花，現在加入演藝圈，演了第一部大銀幕作品《網紅老爸》。相比片中的爸爸擔心女兒當網紅、管到服裝尺度，陳怡佳的爸爸包場支持，媽媽也是很支持她去追夢。第一次演戲就碰上王識賢，陳怡佳也很感謝王識賢的帶領，讓她更快進入角色，「其實賢哥跟我爸爸外型的風格有點像，所以其實賢哥演我爸爸讓我滿有親切感的！」王識賢還爆料陳怡佳兇起來氣勢很嚇人，完全沒在怕。《網紅老爸》故事描述網紅小兔事業停滯，正苦尋突破，卻迎來出獄的黑道父親天哥。父女重逢，價值觀衝突不斷；天哥意外成為爆紅網紅，引發小弟金達妒恨與叛變。幫派內鬥升溫，小兔形象也因父親身分曝光而崩壞。面對黑白兩難，天哥在「好老大」與「好爸爸」間抉擇，最終以真情化解誤會，尋回親情與自我。