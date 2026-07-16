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阿綱、獄寺、雲雀化身主題餐點

▲主題餐點融入角色設定，包括澤田綱吉的「蕃茄素Tuna義大利麵」、獄寺隼人的「Dynamite！佛卡夏」、山本武的「素生魚細卷壽司」及雲雀恭彌的「咬殺漢堡排拼盤」。（圖／曼迪傳播提供）

▲主題甜點以里包恩、藍波、笹川了平與庫洛姆・髑髏等角色為設計靈感，點餐還可獲得對應書籤霧透卡。（圖／曼迪傳播提供）

▲主題聖代分別以澤田綱吉、六道骸、XANXUS及史庫瓦羅為主題，透過配色與口味呈現角色特色。（圖／曼迪傳播提供）

點餐送限定卡片、書籤與杯墊

▲主題Café推出多款角色飲品，內用或外帶皆可隨機獲得限定杯墊。（圖／曼迪傳播提供）

▲活動期間單筆消費滿800元，前期可獲得14款隨機紀念寫真卡，後期則改贈7款隨機角色胸章。（圖／曼迪傳播提供）

周邊商品、紀念抽卡機同步登場

▲《家庭教師HITMAN REBORN!》主題Café推出角色紀念卡，集結澤田綱吉、里包恩、獄寺隼人、山本武、雲雀恭彌、六道骸等人氣角色。（圖／曼迪傳播提供）

🟡《家庭教師 HITMAN REBORN!》× MyAnime Café活動資訊

經典動畫《家庭教師HITMAN REBORN!》迎來20周年，MyAnime Café 即將推出期間限定主題Café ，自7月24日至9月10日於台北三創生活園區、高雄統一時代百貨同步登場，台中LaLaport的Café stand也將提供限定飲品外帶服務，讓北中南粉絲重返彭哥列家族與瓦利亞的黑手黨世界。本次主題咖啡廳以彭哥列家族、瓦利亞成員為核心，規劃主餐、甜點、聖代及飲品，並將角色能力、家族戒指與動畫設定融入餐點設計，XANXUS、史庫瓦羅等人氣角色皆推出專屬料理，透過餐點外觀與名稱重現角色特色。餐點包括以澤田綱吉名字諧音發想的「蕃茄素Tuna義大利麵」、結合獄寺隼人炸藥元素的「Dynamite！佛卡夏」、呼應山本武家中壽司店設定的「素生魚細卷壽司」，以及搭配雲豆造型的「咬殺漢堡排拼盤」。活動期間享用指定主餐，可獲得專屬銀箔紀念卡；點購聖代及甜點，則分別贈送對應角色書籤霧透卡。內用或外帶主題飲品，也可隨機獲得角色杯墊，贈品款式皆以現場公告為準。主題咖啡廳另規劃前後期滿額活動，台北店及高雄店當日單筆消費滿800元，7月24日至8月16日可獲得14款隨機紀念寫真卡；8月17日至9月10日則改贈7款隨機角色胸章，數量有限，送完為止。除了限定餐飲與特典，活動現場也將販售《家庭教師HITMAN REBORN!》系列周邊，並設置2款全新設計的紀念卡抽卡機，粉絲可隨機抽取不同角色卡片。《家庭教師HITMAN REBORN!》主題Café活動期間為7月24日至9月10日，台北店位於三創生活園區7樓，高雄店位於統一時代百貨高雄店B1，兩店用餐皆須事先上網預約。台中Café stand則設於LaLaport台中3樓，僅提供主題飲品外帶，且不適用滿額贈活動。📌日期：7月24日至9月10日📌地點：■ 台北店：三創生活園區7樓（台北市中正區市民大道三段2號）■ 高雄店：統一時代百貨高雄店B1（高雄市前鎮區中華五路789號）■ 台中Café stand：LaLaport台中3樓（台中市東區進德路600號）