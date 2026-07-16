經典動畫《家庭教師HITMAN REBORN!》迎來20周年，MyAnime Café 即將推出期間限定主題Café ，自7月24日至9月10日於台北三創生活園區、高雄統一時代百貨同步登場，台中LaLaport的Café stand也將提供限定飲品外帶服務，讓北中南粉絲重返彭哥列家族與瓦利亞的黑手黨世界。
阿綱、獄寺、雲雀化身主題餐點
本次主題咖啡廳以彭哥列家族、瓦利亞成員為核心，規劃主餐、甜點、聖代及飲品，並將角色能力、家族戒指與動畫設定融入餐點設計，XANXUS、史庫瓦羅等人氣角色皆推出專屬料理，透過餐點外觀與名稱重現角色特色。
餐點包括以澤田綱吉名字諧音發想的「蕃茄素Tuna義大利麵」、結合獄寺隼人炸藥元素的「Dynamite！佛卡夏」、呼應山本武家中壽司店設定的「素生魚細卷壽司」，以及搭配雲豆造型的「咬殺漢堡排拼盤」。
點餐送限定卡片、書籤與杯墊
活動期間享用指定主餐，可獲得專屬銀箔紀念卡；點購聖代及甜點，則分別贈送對應角色書籤霧透卡。內用或外帶主題飲品，也可隨機獲得角色杯墊，贈品款式皆以現場公告為準。
主題咖啡廳另規劃前後期滿額活動，台北店及高雄店當日單筆消費滿800元，7月24日至8月16日可獲得14款隨機紀念寫真卡；8月17日至9月10日則改贈7款隨機角色胸章，數量有限，送完為止。
周邊商品、紀念抽卡機同步登場
除了限定餐飲與特典，活動現場也將販售《家庭教師HITMAN REBORN!》系列周邊，並設置2款全新設計的紀念卡抽卡機，粉絲可隨機抽取不同角色卡片。
《家庭教師HITMAN REBORN!》主題Café活動期間為7月24日至9月10日，台北店位於三創生活園區7樓，高雄店位於統一時代百貨高雄店B1，兩店用餐皆須事先上網預約。台中Café stand則設於LaLaport台中3樓，僅提供主題飲品外帶，且不適用滿額贈活動。
🟡《家庭教師 HITMAN REBORN!》× MyAnime Café活動資訊
📌日期：7月24日至9月10日
📌地點：
■ 台北店：三創生活園區7樓（台北市中正區市民大道三段2號）
■ 高雄店：統一時代百貨高雄店B1（高雄市前鎮區中華五路789號）
■ 台中Café stand：LaLaport台中3樓（台中市東區進德路600號）
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本次主題咖啡廳以彭哥列家族、瓦利亞成員為核心，規劃主餐、甜點、聖代及飲品，並將角色能力、家族戒指與動畫設定融入餐點設計，XANXUS、史庫瓦羅等人氣角色皆推出專屬料理，透過餐點外觀與名稱重現角色特色。
餐點包括以澤田綱吉名字諧音發想的「蕃茄素Tuna義大利麵」、結合獄寺隼人炸藥元素的「Dynamite！佛卡夏」、呼應山本武家中壽司店設定的「素生魚細卷壽司」，以及搭配雲豆造型的「咬殺漢堡排拼盤」。
活動期間享用指定主餐，可獲得專屬銀箔紀念卡；點購聖代及甜點，則分別贈送對應角色書籤霧透卡。內用或外帶主題飲品，也可隨機獲得角色杯墊，贈品款式皆以現場公告為準。
主題咖啡廳另規劃前後期滿額活動，台北店及高雄店當日單筆消費滿800元，7月24日至8月16日可獲得14款隨機紀念寫真卡；8月17日至9月10日則改贈7款隨機角色胸章，數量有限，送完為止。
除了限定餐飲與特典，活動現場也將販售《家庭教師HITMAN REBORN!》系列周邊，並設置2款全新設計的紀念卡抽卡機，粉絲可隨機抽取不同角色卡片。
《家庭教師HITMAN REBORN!》主題Café活動期間為7月24日至9月10日，台北店位於三創生活園區7樓，高雄店位於統一時代百貨高雄店B1，兩店用餐皆須事先上網預約。台中Café stand則設於LaLaport台中3樓，僅提供主題飲品外帶，且不適用滿額贈活動。
📌日期：7月24日至9月10日
📌地點：
■ 台北店：三創生活園區7樓（台北市中正區市民大道三段2號）
■ 高雄店：統一時代百貨高雄店B1（高雄市前鎮區中華五路789號）
■ 台中Café stand：LaLaport台中3樓（台中市東區進德路600號）