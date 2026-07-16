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▲中聯致癌油批號新增至7批。（圖／食藥署提供）

中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒，食藥署統計至今（16）日持續更新預防性下架清單，受影響業者今日總計1322家、增加逾300家。包括了凡-板橋遠百店、周氏蝦捲總店、洪瑞珍彰化三民及樂雅樂多家分店等。中聯致癌油批號總計7批，包括315-1150404、318-1150406、313-1150408、314-1150410、315-1150413、315-1150510、313-1150512。食藥署今日更新最新預防性下架業者，包括了凡-板橋遠百店曾使用黃金優選大豆沙拉油-18L、周氏蝦捲總店使用金酥耐炸油-18L。另外，洪瑞珍彰化三民使用黃金優選大豆沙拉油-3L*6、還有樂雅樂多家分店皆上榜。食藥署說明，將持續公開產品資訊，督導地方政府衛生局追蹤下架及回收情形，並依法查辦違規案件、追究相關責任，確保受影響產品停止流通，維護國人飲食安全。