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一諾影視全新製作的奇幻親情療癒影集《我爸我媽，有時候還有阿嬤》由導演洪子鵬攜手領軍，陸小芬、李沐、郭雪芙、黃迪揚、孫協志、鍾佳播等不同世代演員同台飆戲，共同組成橫跨3代的「潘家」陣容，郭雪芙這次飾演陸小芬的媳婦，還為角色接受國標舞訓練。之前經常被說撞臉的孫協志更與鍾佳播共圖演出同一個角色，替本劇增加不少亮點，只不過這次沒有姚淳耀的身影。飾演陸小芬媳婦的郭雪芙，不僅是黃迪揚劇中的妻子，也是李沐的母親。她為角色特別接受國標舞訓練，笑說原本以為國標舞十分張揚，但深入學習後才徹底改觀，「我才發現國標舞也可以很內斂、很優雅，把力量藏在細節裡。」飾演陸小芬大兒子的黃迪揚形容，這是自己拍攝影集以來最具挑戰性的作品，「角色橫跨32歲到58歲，像是真正走過二十多年的人生。」他也透露這次還特地回想自己的戀愛經驗，以及看過的愛情電影，把那些情感重新整理後投入角色，成為一次非常特別的表演體驗。劇中另一大亮點則是，飾演潘家小兒子的孫協志與鍾佳播，分別詮釋同一角色不同人生階段。睽違6年再度接演戲劇作品的孫協志表示，最大的挑戰是如何與鍾佳播演出一致的角色狀態，「希望觀眾真的相信我們是同一個人。」而首次挑戰戲劇演出的鍾佳播則透露，開拍前相當緊張，幸好導演不斷鼓勵，加上孫協志分享許多表演經驗，讓他收穫良多，也更加堅定未來持續投入演員工作的決心。《我爸我媽，有時候還有阿嬤》目前已正式殺青，後續將進入後製階段，更多作品資訊將陸續公開。