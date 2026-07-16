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下架440筆仍看不懂？藍批政府資訊擠牙膏 要求卓榮泰道歉

毒油一路變身流入餐桌 黃建賓：食安資訊不是演八點檔

國民黨團今（16）日召開「守護食安 全民追毒」記者會，批評民進黨政府處理致癌油事件資訊不透明、公布進度「擠牙膏」，宣布推出由藍委葛如鈞團隊打造的「油跡可循（oiltrace.tw）」網站，整合政府公開資訊，利用AI建立問題油品時間軸及流向，讓民眾查詢食品是否受影響，並號召全民一起監督政府食安追查進度。國民黨團表示，政府資訊公布零碎，民眾每天都在問「到底有沒有吃到問題油？」因此推出「油跡可循」網站，整合問題產品、受影響品牌、流向、下架及回收資訊，只要輸入品名、品牌、製造商、批號或有效日期，就能快速查詢是否受影響，也整理退貨方式、客服資訊及官方公告，方便民眾掌握最新進度。書記長林沛祥表示，食安不該讓人民靠新聞、社群自行拼湊真相，更不該每天猜測自己吃下肚的食物是否安全。國民黨推出網站不是要製造恐慌，而是希望終結資訊不透明造成的恐慌。他也邀請民眾提供物流流向、產品資訊等線索，共同追查真相，「政府如果選擇蓋牌，我們就選擇掀牌；政府如果慢半拍，人民就不能慢一拍。」首席副書記長許宇甄指出，截至15日下午，問題油已累計5批，食藥署預防性下架紀錄超過440筆，受影響範圍相當廣泛，但政府資訊仍不完整。她質疑，從源頭、流向到回收數量，民眾至今仍無法掌握，行政院與主管機關也未提出完善補償及協助措施，要求行政院長卓榮泰向國人道歉，賴清德總統召開食安國是會議，提出國家級食安改革方案。葛如鈞表示，這場食安風暴已波及數百項產品、上千家業者，人民最擔心的不是油裡有什麼，而是政府到底還隱瞞多少資訊。網站首頁完整呈現問題油從製油、出貨、加工、下架到回收的流程，並以圖像化方式呈現供應流向、超標批次、回收進度及產品查詢，方便民眾快速掌握資訊。葛如鈞指出，目前5批問題油苯駢芘檢出值介於2.5至8.1，最高超過法定標準4倍；網站也將「預防性下架」、「確認超標」及「實際回收」等數據分開呈現，避免民眾誤解。他強調，衛福部至今仍有不少產品未公布批號，呼籲主管機關盡速公開完整資訊。葛如鈞也質疑，目前官方宣布預防性下架超過2.7萬噸油品，但已公布回收數量仍有限，污染源、通報時序及制度漏洞都尚未完全釐清。他要求政府做到三件事，包括向全民道歉、統一資訊並每日更新，以及全面公開污染源、檢驗結果、流向及批號，讓真相攤在陽光下。副書記長黃建賓表示，致癌油事件讓民眾發現，一桶問題油經過分裝、加工後，可以「變身」成便當、飯糰、麵食及醬料，神不知鬼不覺流入民眾餐桌。他批評，政府每天一點一滴公布資訊，「食安資訊不是在演八點檔」，人民不該靠拼湊資訊才能了解事件全貌。黃建賓表示，「油跡可循」網站將分散於各單位、各時間公布的資訊統整成民眾看得懂的內容，讓全民清楚掌握問題油從源頭到流向的完整過程。他強調，人民有知的權利，唯有徹底查清污染源、完整掌握流向並全面下架問題油品，才能真正重建國人對食品安全的信心。