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台灣7月盛產的水蜜桃香甜多汁，竟也成了詐騙集團引用的題材！臺中一名68歲陳老先生日前想買當季新鮮水蜜桃與家人一同品嚐，未料卻掉入網購詐騙陷阱，賣家先以「未完成實名認證」為由，謊稱其帳戶遭凍結，要求匯款才能完成交易，更匪夷所思的是，還要求他另行申辦提款卡。陳生先不疑有他，依指示前往郵局辦理相關手續，所幸行員察覺異狀，通報第三警分局員警到場勸阻，成功阻詐。臺中市政府警察局第三分局東區分駐所巡佐黃建銘、警員徐承揮日前下午4點多執行巡邏勤務時，接獲轄內郵局通報，稱有民眾疑似遭遇詐騙，請警方到場協助釐清。員警趕抵現場後，行員表示，一名陳姓男子稍早前來臨櫃匯款並申辦提款卡，稱是為了上網購買水蜜桃。由於近期接連發生多起水果網購詐騙案件，行員一聽便提高警覺，察覺情況並不單純，立即透過簡訊報案，請警方到場協助。經員警進一步了解，原來陳姓男子日前在臉書看見有賣家販售當季水蜜桃，不僅外觀看起來新鮮可口，價格也相當優惠，心動之下便私訊賣家，期盼著與家人開心享用的時刻。陳男在賣家指示下至「賣貨便」平台下單，填寫寄送資料後，網頁卻顯示帳戶資料異常，賣家隨即聲稱其帳戶遭到「凍結」，必須匯款新臺幣3萬元完成所謂的「實名認證」，才能順利完成交易。員警發現，鮮少接觸網路購物的陳男，對這套詐騙話術深信不疑，不僅依照對方指示前往郵局準備匯款，還依要求加碼申辦提款卡，所幸阻詐經驗豐富的行員察覺有異，立即通報警方到場協助。員警一聽見「賣貨便」、「實名認證」等關鍵字，立即識破這是常見的假網購詐騙手法，並向陳男說明，正常網路交易不會以「實名認證」為由要求民眾額外匯款。陳男得知真相後，不禁捏了一把冷汗，慶幸警方與郵局行員及時攔阻，讓他成功避開詐騙陷阱，保住辛苦積蓄。警方提醒，近期詐騙集團常利用民眾網購需求，在社群平台刊登低價蔬果、生鮮等商品廣告，待民眾下單後，再以「訂單異常」、「實名認證」或「帳戶驗證」等話術，要求匯款、點擊不明連結，或提供金融帳戶資料。警方也呼籲，正常網路交易不會要求額外匯款完成認證，民眾若遇類似情形，務必提高警覺，並可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，以免落入詐騙陷阱。