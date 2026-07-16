泰國普吉島港務局，15日開始打擊非法水上摩托車，第一天就扣押23艘，當局強調，這是為了提升海上安全標準，讓遊客更有信心。
根據泰國《民族報》報導，普吉地區港務辦公室工作人員與水上警察，一同在轄區內進行水陸包抄，首日執法便發現23起違規，涉嫌未取得船舶使用許可證，違反了《泰國水域領航法》第9條規定。
在這之前，泰國交通副部長頌佩（Sanphet Bunyamanee）剛視察了普吉島，聽取有關水上摩托車和旅遊執法狀況的投訴，便命令普吉島當局，加速解決相關問題，以提高遊客安全感。
當地執法人員已依最高法規標準，對前述違規案例，處以每人1萬泰銖罰款，普吉地區港務辦公室強調，會繼續加強檢查和執法，以提升安全水平、保護遊客，確保當地水上摩托車業者皆依法運作，後續不排除還會擴大到其他重要旅遊觀光區實施。
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在這之前，泰國交通副部長頌佩（Sanphet Bunyamanee）剛視察了普吉島，聽取有關水上摩托車和旅遊執法狀況的投訴，便命令普吉島當局，加速解決相關問題，以提高遊客安全感。
當地執法人員已依最高法規標準，對前述違規案例，處以每人1萬泰銖罰款，普吉地區港務辦公室強調，會繼續加強檢查和執法，以提升安全水平、保護遊客，確保當地水上摩托車業者皆依法運作，後續不排除還會擴大到其他重要旅遊觀光區實施。