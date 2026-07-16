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台積電（2330）今（16日）舉行2026年第二季法說會，公布最新財報，受惠AI晶片需求持續強勁，第二季稅後純益衝上7065.6億元，每股純益（EPS）達27.25元，毛利率達67.7%，不僅優於公司財測，也高於市場預期，再度改寫單季歷史新高。台積電第二季合併營收約1兆2703.8億元，季增12.0%、年增36.0%；稅後純益約7065.6億元，季增23.4%、年增77.4%；每股盈餘27.25元，同樣較去年同期大增77.4%。若以美元計算，第二季營收約402億美元，較去年同期成長33.7%，較第一季增加12.0%，反映AI、高效能運算（HPC）需求持續推升先進製程接單動能。獲利能力方面，台積電第二季毛利率67.7%、營業利益率60.3%、稅後純益率55.6%，三項獲利指標皆維持高檔，其中毛利率逼近68%，優於原先財測區間及市場預估，顯示先進製程與高附加價值產品持續帶動獲利表現。製程營收占比方面，5奈米製程占第二季晶圓銷售金額33%，為最大宗；3奈米製程占30%；2奈米製程已開始貢獻營收，占比達3%；7奈米製程則占11%。整體而言，包含7奈米及更先進製程在內的先進製程營收占比達77%，持續鞏固台積電在全球先進晶圓代工市場的領先地位。