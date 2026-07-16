剛獲「2026米其林必比登推介」的雙月食品也中鏢！中聯油脂致癌沙拉油「苯駢芘」超標產品再擴大，雙月食品社今（16）日表示，外購原料供應商的部分醬料產品受問題油品批號影響，自6月1日起購買包括招牌「愛恨椒芝麵乾拌麵」共6大品項、明7月17日開放退費方式一次整理。強調全面落實「零使用中聯」原則，已不論油品批號、製造日期、使用比例全面預防性下架。
剛獲必比登！雙月食品社爆致癌油醬料 「零使用中聯」預防性下架
《2026台灣米其林指南》甫於7月14日公布「2026必比登推介（Bib Gourmand）」146家完整名單，台北青島東路的「雙月食品社」再度入選，自2018年起，連續9年獲得肯定。
未料，同時身陷中聯油脂致癌沙拉油風暴。雙月食品社表示：「近日接獲通知，一間外購原料供應商所提供的部分醬料產品受到『中聯』問題油品批號影響」。
雙月表示，早在油品食安事件發生後，發現可能不是單一事件，即主動全部自行送驗，並啟動預防性管理，官方強調，全面落實「零使用」管理原則，以最高標準控管風險。
凡使用「中聯油」品牌油品作為衍生原料者，不論油品批號、不論製造日期、不論使用比例，「一律提前全面預防性下架」。
雙月食品社表示，目前無使用任何事件品牌油品相關延伸製品，消費者可安心食用；已下架的原料也將在更換重製、確保安全無虞後再行上架。
品牌強調，自創業以來，門市料理使用的豬油皆由雙月採購台灣豬油丁自行熬製，不委外採購餐點料理用油，始終堅持以最高標準要求每一道製程。
愛恨椒芝麵乾拌麵中鏢！雙月食品公布6大退費品項、方式一覽
雙月食品社表示，經盤查，受影響範圍為部分6月上旬的餐點與產品，退費方式一次整理。
◾️退費方式
因外購供應商的醬料包受到「中聯」問題油品批號影響，經盤查，部分2026年6月上旬起供應的餐點與產品受到影響。
◾️退費原則
採取購買時間點的認定方式，擴大退費範圍，雖然僅部分醬包批號於6月上旬後受到影響，但消費者只要在6月1日後，購買下列品項，將依照退費程序做退款。
◾️退費品項
愛恨椒芝麵乾拌麵、黑松露乾拌麵、冷凍愛恨椒芝麵、冷凍愛恨蔥蔥麵、愛恨椒芝麵、黑松露拌麵。
◾️退費時間與程序
開放7月17日至8月31日，辦理退費程序：
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《2026台灣米其林指南》甫於7月14日公布「2026必比登推介（Bib Gourmand）」146家完整名單，台北青島東路的「雙月食品社」再度入選，自2018年起，連續9年獲得肯定。
未料，同時身陷中聯油脂致癌沙拉油風暴。雙月食品社表示：「近日接獲通知，一間外購原料供應商所提供的部分醬料產品受到『中聯』問題油品批號影響」。
凡使用「中聯油」品牌油品作為衍生原料者，不論油品批號、不論製造日期、不論使用比例，「一律提前全面預防性下架」。
雙月食品社表示，目前無使用任何事件品牌油品相關延伸製品，消費者可安心食用；已下架的原料也將在更換重製、確保安全無虞後再行上架。
品牌強調，自創業以來，門市料理使用的豬油皆由雙月採購台灣豬油丁自行熬製，不委外採購餐點料理用油，始終堅持以最高標準要求每一道製程。
雙月食品社表示，經盤查，受影響範圍為部分6月上旬的餐點與產品，退費方式一次整理。
◾️退費方式
因外購供應商的醬料包受到「中聯」問題油品批號影響，經盤查，部分2026年6月上旬起供應的餐點與產品受到影響。
◾️退費原則
採取購買時間點的認定方式，擴大退費範圍，雖然僅部分醬包批號於6月上旬後受到影響，但消費者只要在6月1日後，購買下列品項，將依照退費程序做退款。
◾️退費品項
愛恨椒芝麵乾拌麵、黑松露乾拌麵、冷凍愛恨椒芝麵、冷凍愛恨蔥蔥麵、愛恨椒芝麵、黑松露拌麵。
◾️退費時間與程序
開放7月17日至8月31日，辦理退費程序：
- 請務必至購買時的原店、原通路辦理退費程序。
- 攜帶購買發票證明憑證（6月1日至7月10日之間發票）。
- 填寫退費表單。
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