我是廣告 請繼續往下閱讀

剛獲必比登！雙月食品社爆致癌油醬料 「零使用中聯」預防性下架

▲中鏢中聯致癌沙拉油醬料，雙月食品社聲明稿。（圖／雙月食品社moonmoonfood.com）

▲雙月食品社招牌「愛恨椒芝麵乾拌麵」中鏢致癌油。（圖／記者蕭涵云攝）

愛恨椒芝麵乾拌麵中鏢！雙月食品公布6大退費品項、方式一覽

退費方式

退費原則

退費品項

退費時間與程序

請務必至購買時的原店、原通路辦理退費程序。



攜帶購買發票證明憑證（6月1日至7月10日之間發票）。



填寫退費表單。





▲雙月食品社致癌油商品，退費方式一圖看懂。（圖／雙月食品社moonmoonfood.com）

剛獲「2026米其林必比登推介」的雙月食品也中鏢！中聯油脂致癌沙拉油「苯駢芘」超標產品再擴大，強調全面落實「零使用中聯」原則，已不論油品批號、製造日期、使用比例全面預防性下架。《2026台灣米其林指南》甫於7月14日公布「2026必比登推介（Bib Gourmand）」146家完整名單，台北青島東路的「雙月食品社」再度入選，自2018年起，連續9年獲得肯定。未料，同時身陷中聯油脂致癌沙拉油風暴。雙月表示，早在油品食安事件發生後，發現可能不是單一事件，即主動全部自行送驗，並啟動預防性管理，雙月食品社表示，目前無使用任何事件品牌油品相關延伸製品，消費者可安心食用；已下架的原料也將在更換重製、確保安全無虞後再行上架。品牌強調，自創業以來，雙月食品社表示，經盤查，受影響範圍為部分6月上旬的餐點與產品，退費方式一次整理。◾️因外購供應商的醬料包受到「中聯」問題油品批號影響，經盤查，部分2026年6月上旬起供應的餐點與產品受到影響。◾️採取購買時間點的認定方式，擴大退費範圍，雖然僅部分醬包批號於6月上旬後受到影響，但消費者只要在6月1日後，購買下列品項，將依照退費程序做退款。◾️愛恨椒芝麵乾拌麵、黑松露乾拌麵、冷凍愛恨椒芝麵、冷凍愛恨蔥蔥麵、愛恨椒芝麵、黑松露拌麵。◾️