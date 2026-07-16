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▲蔡阿嘎（左）與二伯（右）復合後，在2016年就決定結婚。（圖／嘎嫂二伯﻿臉書）

最近台灣網紅圈最熱的話題，大概就是百萬網紅蔡阿嘎的老婆「二伯」其自創的親子品牌HAHABABY陷入了嚴重的抄襲風暴，多款服裝與日系品牌SOU・SOU、niko and、MARKEY'S雷同，引爆討論。網友也開始好奇這對利益與家庭相互綑綁的夫妻是如何認識的？蔡阿嘎過去就曾透過影片分享，二伯是他的初戀兼學妹，兩人曾分手13年又復合，最終才決定走入婚姻。蔡阿嘎2016年12月底，與二伯舉行風光的跨年婚禮，吸引不少粉絲共襄盛舉，兩人的愛情故事也受到關注。蔡阿嘎曾在影片中分享，二伯是他的學妹，他高中時就喜歡上當時才國二的二伯，對她一見鍾情，兩人也在朋友的撮合下交往，展開純純的校園戀愛。可惜二伯家教森嚴，爸爸當時不喜歡吊兒郎當的蔡阿嘎，所以這段戀情在蔡阿嘎上大學後就結束了。不過兩人雖退回朋友關係，但仍持續保持聯絡，幾乎每年都會找時間見面，因此在分手的13年後，他們選擇復合，更在交往近3年時，決定步入禮堂。婚後蔡阿嘎與二伯在2018年、2020年生下兒子蔡桃貴與蔡波能，婚姻生活幸福美滿，二伯更在蔡阿嘎的資助下，於2021年創立親子服飾品牌HAHABABY。當初眾人都很看好夫妻倆，認為他們有才華又幽默，想不到如今會因為抄襲風波跌落神壇。而當年反對二伯與蔡阿嘎交往的岳父，如今態度則大翻轉，為了力挺蔡阿嘎，還在「嘎家軍」的LINE群組中發聲讚賞女婿：「對家庭負責，對員工照顧有加，成立好里家回饋社會，大家放心這種人是打不倒的。」不過蔡阿嘎負面爭議持續延燒，包括他之前拿AI作品與日本畫家比較的事件，也遭受不少罵聲。至於抄襲爭議，二伯與品牌總監都有出面回應，強調不是抄襲，只是風格雷同，大家的意見他們虛心接受。《NOWNEWS今日新聞》記者也已與二伯團隊聯繫，但至截稿前尚未得到回應。