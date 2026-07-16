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四方聯盟啟動：御嵿、聚力智能共同注資聚勃國際

航空燃油穩定性要高 台塑生醫靠超微量實驗室把關

台灣年產生廚餘逾400萬噸，其中用於飼料化養豬佔比超過六成，但禁止廚餘養豬後，台灣面臨棘手的去化問題。台塑生醫今（16）日正式跨足廚餘回收產業鏈，應用生技專業，從廢食用油中精煉出永續航空燃料（SAF）關鍵的高純度原料等新能源，實質填補全球新能源供應鏈的龐大缺口。廚餘按照來源家戶廚餘約佔65%，事業廚餘（餐廳、賣場、團膳等）約佔35%。環境部資料中，家戶廚餘裡飼料化（養豬）佔42.8%、肥料化佔45.8%、能源化則僅佔9.5%，而事業廚餘則近乎全數作飼料化使用；兩者有高達約62.6%都是作為養豬再利用。根據環境部目標，2029年廚餘去化朝向堆肥54.4%、生質能36.2%、黑水虻9.4%邁進，明確揭示未來將廚餘轉化為生質能源的龐大潛力與國家方向。台塑生醫董事長王瑞瑜說，「我們不僅要解決國家當前的棘手難題，更要善用生技專業，將令人頭痛的廢棄物『點廢成金』，轉化為高價值的新能源原料。」台塑攜手餐飲集團「御嵿國際」，以及具備廚餘分解尖端技術的「聚力智能」，共同注資「聚勃國際」。四方日前簽訂策略合作協議，正式啟動廚餘回收產業鏈的打造，整合上中下游產業鏈。為了達成2030年航空公司在國際線必須使用5%永續航空燃料（SAF）的規範，市場需求呈現爆發性增長。目前高達約八成的SAF原料均仰賴廢棄食用油，全球供應鏈早已面臨嚴重的供應瓶頸。依據歐盟政策智庫「運輸與環境」統計，2023年歐洲使用近700萬噸廢食用油作為生質燃料原料，用量竟達當年歐洲實際回收量的八倍，缺口逾半仰賴亞洲等海外市場進口填補。台塑生醫指出，在龐大的供需落差與補貼利多下，國際間開始有「規模性造假」的疑慮。不僅凸顯SAF原料的短缺，也反應掌握真實、在地廢油來源，已成為發展SAF的重中之重。台塑生醫總經理劉慧啟從技術層面剖析：「將廢食用油提煉為SAF關鍵的高純度原料，是極度精密的純化工程。台塑生醫憑藉在特用化學與生技領域的長年淬鍊，成功克服廢食用油雜質繁多、酸價不穩的瓶頸。」航空燃料對穩定性要求極高，台塑生醫用原本已建置的國家級「超微量實驗室」嚴格把關，該實驗室能充分發揮快速而精準成果，協助研發團隊精確掌控純化過程中的每一項微小變數。目前其精煉製成的高純度原料，已順利通過SGS嚴格檢測，完全符合後端製成SAF的各項物化性需求。