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PS Plus 7月份免費暢玩！大作加入

▲PS Plus公布7月份免費遊戲內容，其中就有《浪人崛起》。（圖／翻攝自PlayStation官網）

停產實體光碟風波未平息 仍有玩家不滿

索尼（Sony）今（16）日公布PlayStation Plus（PS Plus）7月份免費暢玩的遊戲陣容，升級和高級版會員不僅有《阿凡達: 潘朵拉邊境》、《Firefighting Simulator: Ignite》，還可以玩到原價1990元的《浪人崛起》！讓有訂閱會員的玩家開心表示，只要玩到這遊戲就回本了。不過也有其他玩家留言批評索尼取消實體光碟策略。索尼今（16）日公布PS Plus 7月份免費暢玩內容，包括《浪人崛起》 、《阿凡達: 潘朵拉邊境 》、《Indigo Prophecy》等遊戲。《浪人崛起》（PS5）、《阿凡達: 潘朵拉邊境》（PS5）、《Firefighting Simulator: Ignite》（PS5）、《Dying Light》（PS4）、《Snow Bros. Wonderland》（PS4 / PS5）《Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy》（PS4 / PS5）、《Indigo Prophecy》（PS4 / PS5）本月最受矚目的就是《浪人崛起》，這款遊戲是由推出《仁王》和《NINJA GAIDEN》等資深工作室Team NINJA打造，以戰鬥為重心的開放世界動作角色扮演遊戲，玩家可體驗19世紀受戰亂摧殘的日本，並展開史詩級的旅程。遊戲打擊感爽快，許多玩家都給了高度評價，認為花錢買也不會後悔，更覺得只要玩這款遊戲，PS Plus訂閱費就回本了。目前PS Plus基本方案單月價格290元、3個月750元、12個月2068元；升級方案為單月430元、3個月1210元、12個月3488元；高級方案則是單月500元、3個月1430元、12個月4078元。雖然PS Plus在7月份免費遊戲推出大作，不過日前索尼宣布，將在2028年停止生產實體遊戲光碟，面對排山倒海的批評，索尼到現在還是沒有正面回應，有玩家因此在貼文底下留言，嘲諷索尼停產實體光碟策略。