行政院今（16）日正式拍板「青安貸款3.0」房貸新制，除了維持 1.775% 的超低優惠利率與最長 40 年貸款年限外，更首度針對婚育家庭大舉拉高額度上限。然而，這項看似甜蜜的成家利多，細則一出立刻在 PTT 房屋板引發巨浪。網友揪出，若結婚超過 2 年且沒生小孩，最高只能貸 1,000 萬元，相比有小孩家庭的 1,500 萬上限，實質額度整整差了 500 萬元！這項被酸「太壞了」的排擠細節曝光後，引發全場共鳴。
🟡 婚育宅加碼限制重重！頂客族無奈額度被卡死
根據最新定案的青安 3.0 規定，一般首購貸款額度維持 1,000 萬元。但新制特別增設兩大婚育紅利：新婚 2 年內家庭最高可貸 1,200 萬元，育有未成年子女最高則可貸到 1,500 萬元。
此舉讓 PTT 網友發文怒轟，如果是「結婚很久卻沒小孩」的資深頂客族，在政策眼中就等同單身，額度直接被卡死在最低標，跟有孩家庭的差距高達 500 萬元。原 PO 悲憤吐槽：「結婚很久了沒小孩的話，對政府來說你就是跟單身一樣是少子化幫兇，所以懲罰不讓你貸，是這樣嘛？」這番言論立刻點燃許多不孕或不生小家庭的無奈共鳴。
🟡 鄉民狂歪樓出奇招！不如先辦離婚再立刻結婚
面對最高達 500 萬元的巨大額度落差，不少想買房卻被政策冷落的資深夫妻感到心寒。不過，向來精明的 PTT 鄉民也紛紛歪樓，針對「新婚 2 年內可貸 1,200 萬」的規定大出奇招，提議如何用偏門手段至少多拿 200 萬元的額度補貼。
推文紛紛反諷笑稱：「真那麼想要，你不會先離婚嗎？」、「不然又要逼人去辦離婚馬上再結婚了，當天離又結」。 更有鄉民開玩笑調侃「那我找有很小小孩的單親媽媽結婚，不就可以直上1500萬了」。
🟡 房產專家點評：紅蘿蔔精準補貼，減輕婚育家庭重擔
針對青安 3.0 的婚育加碼利多，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，提高新婚與育兒貸款額度能實質減輕年輕家庭在成家與換屋時的資金壓力，使政策更符合家庭發展長遠目標，也顯示政府支持首購的思維已轉向「精準補貼、落實自住」。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨也分析，新制透過多重門檻有效堵住人頭戶與炒作漏洞，由精準補貼讓真正具住宅需求的青年一圓買房夢。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶則妙喻，新政可謂「棍子加紅蘿蔔」同時上場，調高婚育額度可降低成家門檻並達到鼓勵婚育目的；新增所得與年齡限制，則能防弊並落實居住正義，讓紅利回歸年輕自住客群。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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根據最新定案的青安 3.0 規定，一般首購貸款額度維持 1,000 萬元。但新制特別增設兩大婚育紅利：新婚 2 年內家庭最高可貸 1,200 萬元，育有未成年子女最高則可貸到 1,500 萬元。
此舉讓 PTT 網友發文怒轟，如果是「結婚很久卻沒小孩」的資深頂客族，在政策眼中就等同單身，額度直接被卡死在最低標，跟有孩家庭的差距高達 500 萬元。原 PO 悲憤吐槽：「結婚很久了沒小孩的話，對政府來說你就是跟單身一樣是少子化幫兇，所以懲罰不讓你貸，是這樣嘛？」這番言論立刻點燃許多不孕或不生小家庭的無奈共鳴。
面對最高達 500 萬元的巨大額度落差，不少想買房卻被政策冷落的資深夫妻感到心寒。不過，向來精明的 PTT 鄉民也紛紛歪樓，針對「新婚 2 年內可貸 1,200 萬」的規定大出奇招，提議如何用偏門手段至少多拿 200 萬元的額度補貼。
推文紛紛反諷笑稱：「真那麼想要，你不會先離婚嗎？」、「不然又要逼人去辦離婚馬上再結婚了，當天離又結」。 更有鄉民開玩笑調侃「那我找有很小小孩的單親媽媽結婚，不就可以直上1500萬了」。
針對青安 3.0 的婚育加碼利多，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，提高新婚與育兒貸款額度能實質減輕年輕家庭在成家與換屋時的資金壓力，使政策更符合家庭發展長遠目標，也顯示政府支持首購的思維已轉向「精準補貼、落實自住」。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨也分析，新制透過多重門檻有效堵住人頭戶與炒作漏洞，由精準補貼讓真正具住宅需求的青年一圓買房夢。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶則妙喻，新政可謂「棍子加紅蘿蔔」同時上場，調高婚育額度可降低成家門檻並達到鼓勵婚育目的；新增所得與年齡限制，則能防弊並落實居住正義，讓紅利回歸年輕自住客群。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。