香港多家獨立書店近期接連遭到搜查，相關人士也被拘捕。對此總統賴清德今（16）日特別發文聲援，表示每一間獨立書店，都是守護思想的重要所在。台灣曾經歷查禁書刊、壓抑言論的戒嚴年代，深知民主自由得來不易，要向所有在困境中堅守崗位的書店及文化工作者，表達關切與敬意，強調「思想與文字，都不應因政治壓力而被禁錮」。台灣會持續守護得來不易的民主自由，也期待香港社會的多元聲音與基本權利，獲得應有的尊重與保障。

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賴清德指出，每一間獨立書店，都是守護思想的重要所在。近日，香港多家獨立書店接連遭到搜查，相關人士也被拘捕。香港的出版、閱讀與言論自由，正承受持續且嚴峻的壓力。

賴清德表示，書店不只是販售書籍的場所，也是思想交會、保存社會記憶的重要空間。書籍可能成為罪證，書店也被迫反覆揣測無形的紅線。在這樣的壓力下，人民不再能自由地思考與表達，公共討論的空間也不斷被壓縮。

賴清德提及，台灣曾經歷查禁書刊、壓抑言論的戒嚴年代，深知民主自由得來不易。要向所有在困境中堅守崗位的書店及文化工作者，表達關切與敬意；思想與文字，都不應因政治壓力而被禁錮。

最後賴清德說，台灣會持續守護得來不易的民主自由，也期待香港社會的多元聲音與基本權利，獲得應有的尊重與保障。

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陳威叡編輯記者

從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...