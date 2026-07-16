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臺北市某連鎖私立幼兒園昨發生疑似不當對待幼兒案，家長聲淚俱下表示，小孩在學校被打巴掌、刻意孤立，甚至還有小孩午休睡不著，被要求學狗爬式來回移動。台北市長蔣萬安今（16）日表示，對於不當對待是零容忍，後續會在這個月底完成一切的調查，一定從嚴、從速、從重裁處。蔣萬安今下午赴北市議會進行施政報告並備質詢。針對私立幼兒園爆發不當對待幼兒案，他強調對於一切不當對待，是零容忍的態度。北市府即刻的對包括行為的老師、負責人、幼兒園各個違規態樣，即刻重罰裁處。蔣萬安續道，他們一定和孩子、家長站在一起。所以即刻主動提供專用場地、設備，來提供給家長看監視錄影帶，也提供專業的律師，提供法律諮詢，還有社工提供一切的諮詢服務，也提供一切包括如果需要轉園安置的需求跟資訊。蔣萬安說，一定會在最快的速度，這個月底完成一切的調查。那後續也會依照相關監視器，以及外部委員的調查小組，來進行情節認定，一切一定是從嚴、從速、從重來裁處。