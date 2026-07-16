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2026年世界盃4強戰中，法國以0：2不敵西班牙，連續第3次在國際賽遭鬥牛士軍團淘汰，無緣挺進冠軍戰。根據法國權威媒體《隊報》報導，法國隊賽後全隊陷入難以言喻的低氣壓，更衣室安靜得令人窒息，「沒有任何人說一句話」，隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）更因無法接受結果而眼眶泛淚，情緒跌落谷底。《隊報》指出，終場哨響後，法國球員帶著受傷的心情離開AT&T球場，沒有人能理解球隊為何會在如此重要的比賽中全面失常。一名代表團成員透露：「他們所有人都跌進了谷底。」另一位內部人士則表示：「大家都非常難受，但我相信，姆巴佩受到的打擊比任何人都更深。」報導指出，姆巴佩賽後被憤怒與失望吞噬，始終無法理解球隊為何沒有執行教練團的戰術要求。特別是在中場休息時，總教練德尚（Didier Deschamps）曾反覆提醒球員，下半場必須加強一對一防守，避免被西班牙利用個人能力突破，但最終仍無法阻止對手掌控比賽。即使德尚賽後在更衣室簡短鼓勵球員，強調「頂級賽事就是如此殘酷，球隊確實有很多不足，但不能因此否定所有努力」，以及教練團持續安撫球員情緒，依舊無法撫平隊內的失落感。《隊報》指出，雖然法國還要在季軍戰對上英格蘭，姆巴佩甚至還有機會在射手榜追趕阿根廷球星梅西（Lionel Messi），但對姆巴佩而言他的世界盃其實已經結束了，不少隊友也抱持相同心情。比起以往還會開玩笑自嘲為「惡人」的倔強，這次的法國隊徹底被打傻了。賽後，只有謝爾基（Rayan Cherki）與拉克魯瓦（Maxence Lacroix）兩名球員神情落寞地走進混合採訪區。面對這場慘敗，英超水晶宮中衛拉克魯瓦顯得無比無助，只能遺憾地表示「有些事情確實做得比平時差」，但保證隊友們「真的已經拼盡了全力」。在拉克魯瓦剛離開後，滿臉笑容的西班牙球員們便接連走過，他們開心地與熟識的記者擊掌，雖然沒有發表太多言論，但輕盈的步伐與神情，顯示出他們早已將目光投向了最終的冠亞軍決賽。而另一邊，大多數的法國球員早已面無表情地坐上大巴奔赴達拉斯機場，連夜飛往波士頓的基地。《隊報》也透露，週三早晨醒來，全隊依然籠罩在宿醉般的痛苦中，少數失眠的球員甚至反覆看著比賽的影片，讓遺憾與悔恨更加深重；其餘心灰意冷的球員，則已開始心不在焉地規劃接下來的假期。法國教練團同樣對結果感到震驚，內部甚至將這場比賽形容為「一場非典型的比賽」，目前唯一目標，就是協助球員重新振作，全力備戰與英格蘭的季軍戰。對於執教法國隊多年的德尚而言，這場季軍戰也將是他執教國家隊的最後一舞。雖然這絕非他預想中的謝幕方式，但德尚自週三起便不斷向球員重複著同一句話：「收官之戰就在週六。無論如何，為這件藍色球衣的榮譽而戰，是沒有任何妥協空間的。」