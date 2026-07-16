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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日造訪日本，15日現身東京秋葉原參加活動，慶祝與電子遊戲大廠SEGA合作30週年，晚間則與日企高層相約神田的一家連鎖平價居酒屋，品嚐了烤豬肉串和牛雜火鍋，這家店的菜單和評價在Tabelog的評價則相當穩健。綜合日媒報導，黃仁勳15日晚間來到東京神田一家居酒屋。與日本夥伴公司高層等人進行了約2小時的交流，黃仁勳一到店家後就受到熱烈掌聲，過程中舉杯乾杯，日媒指出，這場居酒屋餐會有日本大型材料公司高層出席，黃仁勳當場宣示要與日企共同振興日本的半導體產業。整個聚餐活動約在晚間九點多結束，黃仁勳品嚐了烤豬肉串和牛雜火鍋，還喝了日本威士忌，依照往例，黃仁勳又走到店外送別中途離席的參加者，並向在現場的媒體分發了紅豆麵包和瓶裝飲料。這家店是位於JR神田站附近的「燒豚三吉」居酒屋店，在日本最為知名的美食餐飲平台「Tabelog」評價為3.24顆星，一般來說，在該平台評價若達到3.5顆星就已是少數的高評價，3.24顆星則算是穩健的範疇。「燒豚三吉」在Tabelog上主打以燒鳥（烤雞肉串）聞名，距離JR神田站僅有1分鐘的步行路程，交通非常便利，使用備長炭烤製的燒豚肉質柔軟多汁，讓人垂涎欲滴。價錢方面，每串只需80日圓起，店家也強調價格非常實惠，且擁有份量十足的超大份炸雞和薯條，絕對能讓顧客吃得心滿意足，店家提供2小時的飲品暢飲套餐，價格從2,980日圓起，升級至3980日圓，附有新鮮刺身、鍋物的「宴會套餐」，並且對於8位以上的團體預訂還有1位免費的優惠券。