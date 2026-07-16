2026年進入下半年，12生肖整體運勢也迎來關鍵轉換。根據塔羅牌老師艾菲爾表示，隨著月亮運行至雙子座，加上大暑節氣越來越接近，正是調整居家風水，迎接旺運的黃金期，並盤點「12生肖招財妙招」，包括生肖鼠清冰箱、生肖虎擦窗戶等，只要簡單花個10分鐘，就能打開下半年財富路口。
旺運黃金期來了！簡單10分鐘就能改運
塔羅牌老師艾菲爾表示，經過一整周星象能量的推動，上周日月亮運行至雙子座，最適合整理資訊、盤點生活，也替下周與下半年做好準備。尤其距離大暑節氣（7月23日）越來越近，正是調整居家風水、迎接旺運的重要黃金期。
艾菲爾老師強調，開運並非要大費周章，只要簡單花10分鐘整理一個角落、移動一件物品，甚至換上一束鮮花，都可能替下半年打開新的財富入口，並盤點「12生肖」最適合自己的招財方式，能讓下半年的好運一路加分。
做對事「打開下半年財富路口」！12生肖招財法一次看
📍生肖鼠
清理冰箱、聚財旺福
屬鼠者最近腦中想法很多，卻容易因生活雜亂而分散財運。建議找一天整理冰箱，把過期食品、醬料及不用的保鮮盒一次清空，再用乾淨抹布擦拭層架。冰箱象徵家庭財庫，保持乾淨才能讓新的豐盛流進家中。最後放入一顆檸檬或一盒新鮮水果，象徵財源更新，也提醒自己迎接新的收入機會。
📍生肖牛
淨化玄關、暗財入庫
屬牛者近期正財穩定，但容易有小額破財。建議利用十分鐘整理玄關與鞋櫃，將不穿的鞋收納、灰塵擦拭乾淨，並保持門口明亮整潔。玄關是財氣進出的第一道入口，當入口清爽，貴人與機會自然更容易找上門。完成後可將一雙最常穿的鞋擺放整齊，象徵下半年步步高升、財路順暢。
📍生肖虎
窗明几淨、好運流通
生肖虎下半年需要更多新機會，因此建議清潔家中窗戶與窗框，讓陽光順利照進室內。窗戶代表視野與機遇，擦去灰塵，也象徵掃除舊有阻礙。完成後打開窗戶通風十五分鐘，讓新鮮空氣流動，把停滯已久的能量帶走。越願意讓光走進來，好運就越容易走進你的生活。
📍生肖兔
綠植生財、福氣滿屋
生肖兔最適合利用植物提升正財運。找一天到花市挑選一盆黃金葛、發財樹或圓葉植物，放置於客廳東南方或書桌旁。每天花一分鐘替植物澆水、整理葉片，也是在照顧自己的財富能量。當植物愈長愈茂盛，你的工作運、人際運也會跟著提升，新的收入機會將悄悄萌芽。
📍生肖龍
整理書房、智慧聚財
生肖龍下半年偏向靠能力賺錢，因此建議先整理書桌、書櫃與檔，把不用的紙張、舊筆記與過期資料回收。當知識與資訊重新歸位，思緒也會變得更加清晰。最後在桌上放一本近期最想閱讀的新書，象徵持續進步，也替自己吸引更多合作、升遷與加薪的契機。
📍生肖蛇
廚房淨化、富足增溫
生肖蛇的財富能量與生活品質息息相關。建議將瓦斯爐、流理台及抽油煙機擦拭乾淨，尤其清除長久累積的油污。廚房代表家庭的財氣與健康，乾淨的火源象徵收入穩定、財富持續累積。整理完成後，不妨煮一道簡單料理，讓家中充滿溫暖香氣，也象徵豐盛正式啟動。
📍生肖馬
點亮燈光、招來旺氣
生肖馬適合透過光線提升整體運勢。檢查家中是否有故障燈泡，全部更換完成，再於客廳或書房增加一盞暖色小燈。光代表陽氣與希望，也象徵未來方向更加明亮。每天傍晚點亮一小時，能讓低迷氣場逐漸消散，新的合作與工作機會也更容易主動靠近。
📍生肖羊
更換寢具、提升福氣
生肖羊近期容易因疲勞影響判斷力，因此建議更換床單、枕套與被套，最好選擇米白、淺黃或淡綠色系。睡眠空間乾淨舒適，能幫助身心恢復能量，也有助於提升偏財與貴人運。整理床鋪時順便將床底雜物清空，讓財氣流通，不再被舊能量阻礙。
📍生肖猴
皮夾整理、財神報到
生肖猴近期支出增加，更需要重新整理金錢磁場。建議把皮夾內過期發票、舊收據、不用的會員卡一次清除，將鈔票依面額整齊放好，零錢也集中收納。皮夾越乾淨，越容易留住財富。最後放入一張新的發票或幸運紙鈔，象徵迎接新的收入與驚喜偏財。
📍生肖雞
餐桌整潔、財氣凝聚
生肖雞下半年的人脈與合作運旺盛，建議整理家中的餐桌，清空堆放的檔、包裹與雜物，恢復它原本交流與聚餐的功能。餐桌象徵家庭凝聚力與人際財富，越整潔，越容易吸引合作與貴人。放上一束鮮花或一盤水果，更能提升整體豐盛磁場。
📍生肖狗
香氛點燈、偏財增旺
生肖狗最適合利用香氣活化財位。找一天晚上，在客廳或房間西南方點一盞暖燈，搭配柑橘、甜橙或生薑精油擴香約三十分鐘。香氣能淨化停滯能量，也象徵點亮下半年的財富之路。這個簡單的小儀式，將幫助你吸引更多投資、合作與意外收入的可能。
📍生肖豬
浴室清潔、財水長流
生肖豬的財運與水元素息息相關。建議仔細清潔浴室水槽、排水孔與鏡面，並確認沒有漏水問題。水代表財富流動，浴室越乾淨，越能避免財氣流失。最後放上一盆小型綠植或天然香氛，讓空間保持清新，也象徵財源源源不絕，下半年生活更加富足安穩。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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塔羅牌老師艾菲爾表示，經過一整周星象能量的推動，上周日月亮運行至雙子座，最適合整理資訊、盤點生活，也替下周與下半年做好準備。尤其距離大暑節氣（7月23日）越來越近，正是調整居家風水、迎接旺運的重要黃金期。
做對事「打開下半年財富路口」！12生肖招財法一次看
📍生肖鼠
清理冰箱、聚財旺福
屬鼠者最近腦中想法很多，卻容易因生活雜亂而分散財運。建議找一天整理冰箱，把過期食品、醬料及不用的保鮮盒一次清空，再用乾淨抹布擦拭層架。冰箱象徵家庭財庫，保持乾淨才能讓新的豐盛流進家中。最後放入一顆檸檬或一盒新鮮水果，象徵財源更新，也提醒自己迎接新的收入機會。
📍生肖牛
淨化玄關、暗財入庫
屬牛者近期正財穩定，但容易有小額破財。建議利用十分鐘整理玄關與鞋櫃，將不穿的鞋收納、灰塵擦拭乾淨，並保持門口明亮整潔。玄關是財氣進出的第一道入口，當入口清爽，貴人與機會自然更容易找上門。完成後可將一雙最常穿的鞋擺放整齊，象徵下半年步步高升、財路順暢。
📍生肖虎
窗明几淨、好運流通
生肖虎下半年需要更多新機會，因此建議清潔家中窗戶與窗框，讓陽光順利照進室內。窗戶代表視野與機遇，擦去灰塵，也象徵掃除舊有阻礙。完成後打開窗戶通風十五分鐘，讓新鮮空氣流動，把停滯已久的能量帶走。越願意讓光走進來，好運就越容易走進你的生活。
綠植生財、福氣滿屋
生肖兔最適合利用植物提升正財運。找一天到花市挑選一盆黃金葛、發財樹或圓葉植物，放置於客廳東南方或書桌旁。每天花一分鐘替植物澆水、整理葉片，也是在照顧自己的財富能量。當植物愈長愈茂盛，你的工作運、人際運也會跟著提升，新的收入機會將悄悄萌芽。
📍生肖龍
整理書房、智慧聚財
生肖龍下半年偏向靠能力賺錢，因此建議先整理書桌、書櫃與檔，把不用的紙張、舊筆記與過期資料回收。當知識與資訊重新歸位，思緒也會變得更加清晰。最後在桌上放一本近期最想閱讀的新書，象徵持續進步，也替自己吸引更多合作、升遷與加薪的契機。
📍生肖蛇
廚房淨化、富足增溫
生肖蛇的財富能量與生活品質息息相關。建議將瓦斯爐、流理台及抽油煙機擦拭乾淨，尤其清除長久累積的油污。廚房代表家庭的財氣與健康，乾淨的火源象徵收入穩定、財富持續累積。整理完成後，不妨煮一道簡單料理，讓家中充滿溫暖香氣，也象徵豐盛正式啟動。
點亮燈光、招來旺氣
生肖馬適合透過光線提升整體運勢。檢查家中是否有故障燈泡，全部更換完成，再於客廳或書房增加一盞暖色小燈。光代表陽氣與希望，也象徵未來方向更加明亮。每天傍晚點亮一小時，能讓低迷氣場逐漸消散，新的合作與工作機會也更容易主動靠近。
📍生肖羊
更換寢具、提升福氣
生肖羊近期容易因疲勞影響判斷力，因此建議更換床單、枕套與被套，最好選擇米白、淺黃或淡綠色系。睡眠空間乾淨舒適，能幫助身心恢復能量，也有助於提升偏財與貴人運。整理床鋪時順便將床底雜物清空，讓財氣流通，不再被舊能量阻礙。
📍生肖猴
皮夾整理、財神報到
生肖猴近期支出增加，更需要重新整理金錢磁場。建議把皮夾內過期發票、舊收據、不用的會員卡一次清除，將鈔票依面額整齊放好，零錢也集中收納。皮夾越乾淨，越容易留住財富。最後放入一張新的發票或幸運紙鈔，象徵迎接新的收入與驚喜偏財。
餐桌整潔、財氣凝聚
生肖雞下半年的人脈與合作運旺盛，建議整理家中的餐桌，清空堆放的檔、包裹與雜物，恢復它原本交流與聚餐的功能。餐桌象徵家庭凝聚力與人際財富，越整潔，越容易吸引合作與貴人。放上一束鮮花或一盤水果，更能提升整體豐盛磁場。
📍生肖狗
香氛點燈、偏財增旺
生肖狗最適合利用香氣活化財位。找一天晚上，在客廳或房間西南方點一盞暖燈，搭配柑橘、甜橙或生薑精油擴香約三十分鐘。香氣能淨化停滯能量，也象徵點亮下半年的財富之路。這個簡單的小儀式，將幫助你吸引更多投資、合作與意外收入的可能。
📍生肖豬
浴室清潔、財水長流
生肖豬的財運與水元素息息相關。建議仔細清潔浴室水槽、排水孔與鏡面，並確認沒有漏水問題。水代表財富流動，浴室越乾淨，越能避免財氣流失。最後放上一盆小型綠植或天然香氛，讓空間保持清新，也象徵財源源源不絕，下半年生活更加富足安穩。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。