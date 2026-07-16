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新北市兩名分別為11歲、14歲的表姐妹暑假期間瞞著家人離家，南下台中與20歲男網友見面後失聯，引發家屬焦急報警協尋。台中二分局警方透過監視器、手機定位及科技偵查，在台中一中街附近旅館尋獲兩名少女，並將周姓男子查緝到案。台中地檢署偵訊後，認定周男涉嫌違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪嫌重大，且有滅證、串證及反覆犯案之虞，今(16)日已向法院聲請羈押禁見。據了解，兩名少女12日瞞著家人自新北住處離家，其中14歲少女利用暑假自澎湖到本島探親，兩人搭車南下台中，家屬發現失聯後立即報警，並透過社群平台發布協尋資訊，短短兩天吸引逾百萬人次瀏覽，引發社會關注。警方獲報後，透過路口監視器、手機定位及科技偵查追查行蹤，最終在台中市北區一中街附近一家旅館找到兩名少女，確認人身安全，並通知家屬前往接回。警方初步調查，兩名少女表示是在網路上認識20歲周姓男子，受邀到台中遊玩，因此相約南下。警方隨即將周男帶回偵辦，並報請台中地檢署指揮偵查，進一步釐清雙方接觸經過及是否涉及誘拐未成年人、性剝削等犯罪。台中地檢署表示，檢察官訊問兩名被害少女後，並綜合旅館入住資料、現場蒐證照片、扣案手機通聯紀錄等證據，再訊問周男，認為其涉嫌違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪嫌重大，考量犯罪手法及對未成年人造成的危害，且有湮滅證據、勾串共犯及反覆實施犯罪的高度風險，為防止其持續透過網路接觸、誘騙其他未成年人，因此依法向法院聲請羈押禁見。檢方也提醒，暑假期間青少年使用網路及社群平台時間增加，不法分子常利用網路交友、假冒身分及情感操控等方式接近未成年人，進而涉及誘拐、詐騙、數位性暴力及性剝削等犯罪，呼籲家長多留意孩子的交友情形及網路使用狀況，青少年也應避免隨意提供個人資料、私密影像或與陌生網友單獨赴約，若發現可疑情況應立即向警方或相關保護單位求助。