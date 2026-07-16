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百萬YouTuber蔡阿嘎與妻子二伯過去以幽默生活影片累積高人氣，2018年迎來大兒子蔡桃貴、2020年二兒子蔡波能出生後，頻道重心逐漸轉向家庭與育兒內容，兄弟倆可愛模樣深受觀眾喜愛，也讓蔡阿嘎一家成為台灣最具代表性的親子網紅家庭之一。不過近來接連爆發AI繪圖爭議、HAHABABY抄襲風波，夫妻倆多年建立的好形象也受到嚴重衝擊。蔡阿嘎2016年與二伯結婚後，陸續迎來兩個兒子蔡桃貴、蔡波能。兄弟倆自小便頻繁出現在影片中，相關影片屢創百萬觀看，不少粉絲陪著一家人成長，也讓蔡阿嘎的頻道從搞笑創作延伸至家庭生活、親子日常，商業價值隨之攀升。二伯也順勢創立品牌 HAHABABY，從童裝、育兒用品一路拓展至親子及成人服飾，累積大批支持者，品牌多次推出新品都獲得熱烈迴響，夫妻倆更曾分享投資置產，名下擁有多間房產，成為網紅經營成功案例。然而今年蔡阿嘎因將AI生成圖片與日本街頭畫家的手繪作品比較，引發外界批評，事後雖二度公開道歉，仍掀起不少討論。沒想到風波未平，二伯經營的HAHABABY近日又遭日本品牌及多位創作者質疑商品設計涉嫌抄襲，相關爭議持續延燒，不僅有網友翻出品牌過往疑似爭議，也有消費者開始檢視歷年商品設計，負面聲量不斷攀升。