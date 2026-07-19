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📌以下為2026世界盃決賽重點整理：

▲世界盃閉幕式名單：湯姆克魯斯（上圖左起）、珍妮佛哈德森、蘿拉普西妮、妮可舒辛格、網紅甲亢哥、羅比威廉斯，而巨星馬龍（下圖）會壓軸登場。（圖／www.fifa.com）

2026世界盃決賽官方時間表（台灣時間）、出席卡司

台灣時間 活動 7月19日晚上11：00 球場開放入場 7月20日凌晨01：30 世界盃閉幕典禮

出席嘉賓：

湯姆克魯斯（Tom Cruise）

蘿拉普西妮（Laura Pausini）

妮可舒辛格（Nicole Scherzinger）

羅比威廉斯（Robbie Williams）

網紅甲亢哥（IShowSpeed）

珍妮佛哈德森（Jennifer Hudson）唱美國國歌

巨星馬龍（Post Malone）壓軸登台 7月20日凌晨03：00 西班牙 VS. 阿根廷冠軍戰／上半場開踢 上半場結束、世界盃決賽中場秀準備 中場秀約11分鐘

（出場時間、藝人順序未公布） 表演嘉賓：

瑪丹娜（Madonna）

夏奇拉（Shakira）

伯納男孩（Burna Boy）

PS22合唱團

BTS（防彈少年團）

古斯塔沃杜達美（Gustavo Dudamel）

小賈斯汀（Justin Bieber） 中場秀結束整理 西班牙 VS. 阿根廷冠軍戰／下半場開踢

▲世界盃足球賽中場秀表演名單：瑪丹娜（左起）、夏奇拉（Shakira）、Burna Boy、BTS、Justin Bieber、Gustavo Dudamel。（圖／www.fifa.com）

2026世界盃決賽中場秀地點

首度舉辦決賽中場秀原因 募資1億美元幫助兒童

2026世界盃決賽台灣哪裡可以看？

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 愛爾達電視 中華電信MOD / 網路訂閱 104場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 Hami Video 網路串流App（OTT） 104場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 華視 有線電視

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2026世界盃足球賽20日迎來最終決戰，由西班牙與阿根廷爭奪冠軍獎盃。除了賽事本身，FIFA今年更首度在世界盃決賽安排中場秀，打造史上最大規模的足球娛樂盛典，邀來瑪丹娜（Madonna）、BTS（防彈少年團）、小賈斯汀（Justin Bieber）等豪華卡司演出；賽前閉幕典禮同樣眾星雲集，包括湯姆克魯斯（Tom Cruise）、巨星馬龍（Post Malone）等人都將登台。《NOWNEWS今日新聞》本篇完整整理閉幕典禮、冠軍戰、中場秀完整時間表，以及所有出席嘉賓與演出卡司，讓球迷一次掌握所有重點。2026世界盃決賽中場秀將於美國時間7月19日（星期日）、台灣時間7月20日（星期一）登場，比賽地點位於美國紐澤西州東盧瑟福的大都會人壽體育場（MetLife Stadium）。當天凌晨1點30分先舉行世界盃閉幕典禮，凌晨3點由西班牙、阿根廷展開冠軍戰，中場休息時間則安排世界盃史上首次決賽中場秀，演出時間約11分鐘，出場順序及確切登台時間目前仍未公布。中場秀演出橫跨流行音樂、拉丁音樂、非洲音樂、K-POP、交響樂等不同領域，由Coldplay主唱克里斯馬汀（Chris Martin）一手策劃，被外界形容為「把葛萊美搬進世界盃」。FIFA創辦世界盃近百年，今年首度在決賽加入正式中場秀，希望讓足球、音樂與公益結合，讓世界盃不只是全球最高關注度的運動賽事，也成為具有國際影響力的文化活動。官方也希望藉由世界盃數十億觀眾的全球收視影響力，讓短短11分鐘的中場秀不只停留在娛樂討論，也能轉化成實際公益資源，支持「FIFA全球公民教育基金（FIFA Global Citizen Education Fund）」，FIFA目標募款1億美元，全額將會投入全球兒童教育及足球發展計畫，幫助教育資源不足的孩子獲得學習與參與運動的機會。