2026世界盃足球賽20日迎來最終決戰，由西班牙與阿根廷爭奪冠軍獎盃。除了賽事本身，FIFA今年更首度在世界盃決賽安排中場秀，打造史上最大規模的足球娛樂盛典，邀來瑪丹娜（Madonna）、BTS（防彈少年團）、小賈斯汀（Justin Bieber）等豪華卡司演出；賽前閉幕典禮同樣眾星雲集，包括湯姆克魯斯（Tom Cruise）、巨星馬龍（Post Malone）等人都將登台。《NOWNEWS今日新聞》本篇完整整理閉幕典禮、冠軍戰、中場秀完整時間表，以及所有出席嘉賓與演出卡司，讓球迷一次掌握所有重點。
📌以下為2026世界盃決賽重點整理：
2026世界盃決賽官方時間表（台灣時間）、出席卡司
2026世界盃決賽中場秀地點
首度舉辦決賽中場秀原因、募資1億美元幫助兒童
2026世界盃決賽台灣哪裡可以看？
2026世界盃決賽官方時間表（台灣時間）、出席卡司
2026世界盃決賽中場秀地點
2026世界盃決賽中場秀將於美國時間7月19日（星期日）、台灣時間7月20日（星期一）登場，比賽地點位於美國紐澤西州東盧瑟福的大都會人壽體育場（MetLife Stadium）。當天凌晨1點30分先舉行世界盃閉幕典禮，凌晨3點由西班牙、阿根廷展開冠軍戰，中場休息時間則安排世界盃史上首次決賽中場秀，演出時間約11分鐘，出場順序及確切登台時間目前仍未公布。
中場秀演出橫跨流行音樂、拉丁音樂、非洲音樂、K-POP、交響樂等不同領域，由Coldplay主唱克里斯馬汀（Chris Martin）一手策劃，被外界形容為「把葛萊美搬進世界盃」。
首度舉辦決賽中場秀原因 募資1億美元幫助兒童
FIFA創辦世界盃近百年，今年首度在決賽加入正式中場秀，希望讓足球、音樂與公益結合，讓世界盃不只是全球最高關注度的運動賽事，也成為具有國際影響力的文化活動。
官方也希望藉由世界盃數十億觀眾的全球收視影響力，讓短短11分鐘的中場秀不只停留在娛樂討論，也能轉化成實際公益資源，支持「FIFA全球公民教育基金（FIFA Global Citizen Education Fund）」，FIFA目標募款1億美元，全額將會投入全球兒童教育及足球發展計畫，幫助教育資源不足的孩子獲得學習與參與運動的機會。
2026世界盃決賽台灣哪裡可以看？
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2026世界盃決賽中場秀地點
首度舉辦決賽中場秀原因、募資1億美元幫助兒童
2026世界盃決賽台灣哪裡可以看？
|台灣時間
|活動
|7月19日晚上11：00
|球場開放入場
|7月20日凌晨01：30
|
世界盃閉幕典禮
|7月20日凌晨03：00
|西班牙 VS. 阿根廷冠軍戰／上半場開踢
|上半場結束、世界盃決賽中場秀準備
|中場秀約11分鐘
（出場時間、藝人順序未公布）
|
表演嘉賓：
|中場秀結束整理
|西班牙 VS. 阿根廷冠軍戰／下半場開踢
2026世界盃決賽中場秀將於美國時間7月19日（星期日）、台灣時間7月20日（星期一）登場，比賽地點位於美國紐澤西州東盧瑟福的大都會人壽體育場（MetLife Stadium）。當天凌晨1點30分先舉行世界盃閉幕典禮，凌晨3點由西班牙、阿根廷展開冠軍戰，中場休息時間則安排世界盃史上首次決賽中場秀，演出時間約11分鐘，出場順序及確切登台時間目前仍未公布。
中場秀演出橫跨流行音樂、拉丁音樂、非洲音樂、K-POP、交響樂等不同領域，由Coldplay主唱克里斯馬汀（Chris Martin）一手策劃，被外界形容為「把葛萊美搬進世界盃」。
首度舉辦決賽中場秀原因 募資1億美元幫助兒童
FIFA創辦世界盃近百年，今年首度在決賽加入正式中場秀，希望讓足球、音樂與公益結合，讓世界盃不只是全球最高關注度的運動賽事，也成為具有國際影響力的文化活動。
官方也希望藉由世界盃數十億觀眾的全球收視影響力，讓短短11分鐘的中場秀不只停留在娛樂討論，也能轉化成實際公益資源，支持「FIFA全球公民教育基金（FIFA Global Citizen Education Fund）」，FIFA目標募款1億美元，全額將會投入全球兒童教育及足球發展計畫，幫助教育資源不足的孩子獲得學習與參與運動的機會。
2026世界盃決賽台灣哪裡可以看？
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