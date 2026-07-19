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今天天氣：南部不定時有雨 山區午後防豪雨

▲未來一周台灣水氣偏多，南台灣沿岸容易有雨勢，北台灣、山區則有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：水氣仍多 午後大雨繼續下

▲未來一周各地白天高溫34至36度，早晚低溫27至30度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：本周後半熱帶擾動恐發展 是否成颱待觀察

中央氣象署表示，今明兩天（7月19日至7月20日）受西南風與南海雲簇影響，南部全天有短暫陣雨、雷雨，其他地區午後雷陣雨增多，局部恐有大雨甚至短延時豪雨；下周後半段南海至菲律賓東方海面低壓帶仍有熱帶擾動發展機會，未來是否增強為熱帶性低氣壓或颱風，仍待持續觀察。7月19日今天的天氣，氣象署指出，吹西南風為主，加上南海有雲簇發展，水氣順勢進入台灣，南部地區全天不定時有「短暫陣雨、雷雨」，且要注意局部大雨，其他地區上午多雲到晴，午後中部以北、各地山區都有「局部短暫雷陣雨」，同樣有局部大雨發生，山區甚至可能有短延時豪雨的機會。溫度方面，各地高溫普遍來到32至35度，大台北盆地、中部、花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，近中午前後紫外線偏強，可達過量或危險等級，外出請做好防曬並多補充水分。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部環境部提及，環境風場為西南風，受風速較強影響，全臺水平擴散條件佳，空品多為良好等級。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。7月20日明天的天氣，氣象署說明，西南風影響，迎風面南部不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，清晨至上午中部地區有零星短暫陣雨，午後大台北、其他山區有局部短暫雷陣雨，北部、宜蘭、其他山區也有局部大雨發生的機率。氣象署指出，周二至周五（7月21日至7月24日），台灣風向轉吹南南西風，水氣減少的原因，全台各地多雲到晴，午後雷陣雨集中在西部、山區，各地山區同樣要注意局部大雨，下周二清晨至上午，南台灣也有局部短暫陣雨或雷雨。此外，目前南海延伸至菲律賓東方海面，都屬於低壓帶範圍，下周後半段可能會有「熱帶擾動」發展，是否再增強為熱帶性低氣壓或颱風，還需要時間觀察。