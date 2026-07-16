《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）近日公開8月最新機體 UX-21「地獄幽冥三陀螺套組」，主打一次收錄3顆 UX 系列陀螺，其中最大亮點就是全新機體 「地獄幽冥 Z（Hells Nether Z）」 首度亮相，將於8月8日在日本發售，建議售價含稅4500日圓（約新台幣 920 元），消息公開後立刻引發玩家熱議，不少人直呼是今年夏季最值得入手的套組！

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首款 UX 三陀螺 Deck Set　開盒就能對戰、自由改裝

UX-21 是《戰鬥陀螺X》首款以 UX（Unique Line） 系列打造的三陀螺對戰套組（Deck Set），一盒就收錄3顆完整陀螺，玩家不必另外購買零件，即可直接進行對戰，也能自由拆換零件進行改裝，兼具入門與競技用途。

▲UX-21 套組收錄地獄幽冥 Z（左）、霜灰銀狼 9-70R（右上）及翱翔飛龍 8-80B（右下）三款 UX 系列陀螺。（圖／翻攝自 BEYBLADE X）
▲UX-21 套組收錄地獄幽冥 Z（左）、霜灰銀狼 9-70R（右上）及翱翔飛龍 8-80B（右下）三款 UX 系列陀螺。（圖／翻攝自 BEYBLADE X）
🟡 本次套組收錄三款陀螺，分別為：

📌地獄幽冥 Z（Hells Nether Z）

📌霜灰銀狼 9-70R（Silver Wolf 9-70R）

📌翱翔飛龍 8-80B（Wyvern Hover 8-80B）

其中，全新機體「地獄幽冥 Z」採用 UX 系列全新的 Expand Blade（擴張戰刃），可切換「一般模式」（Normal Mode） 與「低重心模式」（Low Mode），再搭配兼具攻擊與防禦特性的軸心，玩家可依照對手調整戰術，在不同對戰情境中取得優勢，定位為「平衡型陀螺」。

▲全新機體「地獄幽冥 Z」搭載 Expand Blade，可依戰況切換一般模式與低重心模式，提升戰術變化。（圖／翻攝自 BEYBLADE X）
▲全新機體「地獄幽冥 Z」搭載 Expand Blade，可依戰況切換一般模式與低重心模式，提升戰術變化。（圖／翻攝自 BEYBLADE X）
收錄熱門零件　玩家喊「根本補強神盒」

除了全新機體外，UX-21 也收錄 Silver Wolf 9-70R 與 Wyvern Hover 8-80B 兩款 UX 系列陀螺，以及多個實戰常用零件，讓玩家能快速組出不同配置，無論是收藏或競技改裝都相當具有吸引力。

資訊公開後，日本玩家社群隨即掀起討論，不少玩家認為，新機體加上熱門零件的組合，讓這款套組成為近期最具 CP 值的新商品，也有人笑稱是「今年夏天最強補強包」，預購開放後部分通路更迅速額滿。

▲「霜灰銀狼 9-70R」採用自由旋轉結構，主打反擊與防禦性能，是本次套組收錄的 UX 系列陀螺之一。（圖／翻攝自 BEYBLADE X）
▲「霜灰銀狼 9-70R」採用自由旋轉結構，主打反擊與防禦性能，是本次套組收錄的 UX 系列陀螺之一。（圖／翻攝自 BEYBLADE X）
▲「翱翔飛龍 8-80B」以持久與防禦性能見長，與全新地獄幽冥 Z、霜灰銀狼共同收錄於 UX-21 套組中。（圖／翻攝自 BEYBLADE X）
▲「翱翔飛龍 8-80B」以持久與防禦性能見長，與全新地獄幽冥 Z、霜灰銀狼共同收錄於 UX-21 套組中。（圖／翻攝自 BEYBLADE X）
官方也提醒，本商品需搭配《戰鬥陀螺X》專用競技場與發射器才能遊玩，不可與《戰鬥陀螺 Burst》等其他系列混用，以免造成產品損壞或發生危險。

🟡 UX-21 地獄幽冥三陀螺套組（ヘルズネザーデッキセット）

📌發售日期：2026年8月8日

📌建議售價：含稅4500日圓（約新台幣 920 元）

📌系列：BEYBLADE X UX（Unique Line）

📌收錄陀螺：

■ 地獄幽冥 Z（Hells Nether Z）

■ 霜灰銀狼 9-70R（Silver Wolf 9-70R）
■ 翱翔飛龍 8-80B（Wyvern Hover 8-80B）

📌商品特色：《戰鬥陀螺X》首款 UX 三陀螺對戰套組，全新機體「地獄幽冥 Z」搭載可切換一般模式、低重心模式的擴張戰刃，能依據對手調整攻防策略；套組亦收錄多款熱門改裝零件，適合收藏與競技玩家。

🟡 地獄幽冥 Z（UX-21 Hells Nether）小檔案

■ 系列：UX

■ 類型：平衡型

■ 配置：Hells Nether Z／7-70／T（Trans）

■ 特色：本次套組唯一全新機體，搭載全新 Expand Blade，可切換「一般模式」與「低重心模式」，依照對手調整攻防策略，是兼具攻擊、防禦與持久力的平衡型陀螺，也是 UX-21 最大亮點。

🟡 霜灰銀狼 9-70R（Silver Wolf 9-70R）小檔案

■ 系列：UX

■ 類型：防禦型

■ 配置：Silver Wolf／9-70／R（Rush）

■ 特色：採用自由旋轉結構，藉由外圈旋轉降低衝擊、提升反擊能力。本次版本搭配全新 9-70 Ratchet 與 Rush Bit，兼顧移動速度與防禦表現，是競技玩家熱門的改裝零件來源。

🟡 翱翔飛龍 8-80B（Wyvern Hover 8-80B）小檔案

■ 系列：UX

■ 類型：持久型

■ 配置：Wyvern Hover／8-80／B（Ball）

■ 特色：採用大型翼狀 Blade 設計，搭配 Ball Bit，以穩定旋轉與持久戰為主要特色，能降低對戰中的晃動，適合消耗對手體力，在長時間對戰中維持旋轉。

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林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於動漫、遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

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