《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）近日公開8月最新機體 UX-21「地獄幽冥三陀螺套組」，主打一次收錄3顆 UX 系列陀螺，其中最大亮點就是全新機體 「地獄幽冥 Z（Hells Nether Z）」 首度亮相，將於8月8日在日本發售，建議售價含稅4500日圓（約新台幣 920 元），消息公開後立刻引發玩家熱議，不少人直呼是今年夏季最值得入手的套組！
首款 UX 三陀螺 Deck Set 開盒就能對戰、自由改裝
UX-21 是《戰鬥陀螺X》首款以 UX（Unique Line） 系列打造的三陀螺對戰套組（Deck Set），一盒就收錄3顆完整陀螺，玩家不必另外購買零件，即可直接進行對戰，也能自由拆換零件進行改裝，兼具入門與競技用途。
🟡 本次套組收錄三款陀螺，分別為：
📌地獄幽冥 Z（Hells Nether Z）
📌霜灰銀狼 9-70R（Silver Wolf 9-70R）
📌翱翔飛龍 8-80B（Wyvern Hover 8-80B）
其中，全新機體「地獄幽冥 Z」採用 UX 系列全新的 Expand Blade（擴張戰刃），可切換「一般模式」（Normal Mode） 與「低重心模式」（Low Mode），再搭配兼具攻擊與防禦特性的軸心，玩家可依照對手調整戰術，在不同對戰情境中取得優勢，定位為「平衡型陀螺」。
收錄熱門零件 玩家喊「根本補強神盒」
除了全新機體外，UX-21 也收錄 Silver Wolf 9-70R 與 Wyvern Hover 8-80B 兩款 UX 系列陀螺，以及多個實戰常用零件，讓玩家能快速組出不同配置，無論是收藏或競技改裝都相當具有吸引力。
資訊公開後，日本玩家社群隨即掀起討論，不少玩家認為，新機體加上熱門零件的組合，讓這款套組成為近期最具 CP 值的新商品，也有人笑稱是「今年夏天最強補強包」，預購開放後部分通路更迅速額滿。
官方也提醒，本商品需搭配《戰鬥陀螺X》專用競技場與發射器才能遊玩，不可與《戰鬥陀螺 Burst》等其他系列混用，以免造成產品損壞或發生危險。
🟡 UX-21 地獄幽冥三陀螺套組（ヘルズネザーデッキセット）
📌發售日期：2026年8月8日
📌建議售價：含稅4500日圓（約新台幣 920 元）
📌系列：BEYBLADE X UX（Unique Line）
📌收錄陀螺：
■ 地獄幽冥 Z（Hells Nether Z）
■ 霜灰銀狼 9-70R（Silver Wolf 9-70R）
■ 翱翔飛龍 8-80B（Wyvern Hover 8-80B）
📌商品特色：《戰鬥陀螺X》首款 UX 三陀螺對戰套組，全新機體「地獄幽冥 Z」搭載可切換一般模式、低重心模式的擴張戰刃，能依據對手調整攻防策略；套組亦收錄多款熱門改裝零件，適合收藏與競技玩家。
🟡 地獄幽冥 Z（UX-21 Hells Nether）小檔案
■ 系列：UX
■ 類型：平衡型
■ 配置：Hells Nether Z／7-70／T（Trans）
■ 特色：本次套組唯一全新機體，搭載全新 Expand Blade，可切換「一般模式」與「低重心模式」，依照對手調整攻防策略，是兼具攻擊、防禦與持久力的平衡型陀螺，也是 UX-21 最大亮點。
🟡 霜灰銀狼 9-70R（Silver Wolf 9-70R）小檔案
■ 系列：UX
■ 類型：防禦型
■ 配置：Silver Wolf／9-70／R（Rush）
■ 特色：採用自由旋轉結構，藉由外圈旋轉降低衝擊、提升反擊能力。本次版本搭配全新 9-70 Ratchet 與 Rush Bit，兼顧移動速度與防禦表現，是競技玩家熱門的改裝零件來源。
🟡 翱翔飛龍 8-80B（Wyvern Hover 8-80B）小檔案
■ 系列：UX
■ 類型：持久型
■ 配置：Wyvern Hover／8-80／B（Ball）
■ 特色：採用大型翼狀 Blade 設計，搭配 Ball Bit，以穩定旋轉與持久戰為主要特色，能降低對戰中的晃動，適合消耗對手體力，在長時間對戰中維持旋轉。
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UX-21 是《戰鬥陀螺X》首款以 UX（Unique Line） 系列打造的三陀螺對戰套組（Deck Set），一盒就收錄3顆完整陀螺，玩家不必另外購買零件，即可直接進行對戰，也能自由拆換零件進行改裝，兼具入門與競技用途。
📌地獄幽冥 Z（Hells Nether Z）
📌霜灰銀狼 9-70R（Silver Wolf 9-70R）
📌翱翔飛龍 8-80B（Wyvern Hover 8-80B）
其中，全新機體「地獄幽冥 Z」採用 UX 系列全新的 Expand Blade（擴張戰刃），可切換「一般模式」（Normal Mode） 與「低重心模式」（Low Mode），再搭配兼具攻擊與防禦特性的軸心，玩家可依照對手調整戰術，在不同對戰情境中取得優勢，定位為「平衡型陀螺」。
除了全新機體外，UX-21 也收錄 Silver Wolf 9-70R 與 Wyvern Hover 8-80B 兩款 UX 系列陀螺，以及多個實戰常用零件，讓玩家能快速組出不同配置，無論是收藏或競技改裝都相當具有吸引力。
資訊公開後，日本玩家社群隨即掀起討論，不少玩家認為，新機體加上熱門零件的組合，讓這款套組成為近期最具 CP 值的新商品，也有人笑稱是「今年夏天最強補強包」，預購開放後部分通路更迅速額滿。
🟡 UX-21 地獄幽冥三陀螺套組（ヘルズネザーデッキセット）
📌發售日期：2026年8月8日
📌建議售價：含稅4500日圓（約新台幣 920 元）
📌系列：BEYBLADE X UX（Unique Line）
📌收錄陀螺：
■ 地獄幽冥 Z（Hells Nether Z）
■ 霜灰銀狼 9-70R（Silver Wolf 9-70R）
■ 翱翔飛龍 8-80B（Wyvern Hover 8-80B）
📌商品特色：《戰鬥陀螺X》首款 UX 三陀螺對戰套組，全新機體「地獄幽冥 Z」搭載可切換一般模式、低重心模式的擴張戰刃，能依據對手調整攻防策略；套組亦收錄多款熱門改裝零件，適合收藏與競技玩家。
🟡 地獄幽冥 Z（UX-21 Hells Nether）小檔案
■ 系列：UX
■ 類型：平衡型
■ 配置：Hells Nether Z／7-70／T（Trans）
■ 特色：本次套組唯一全新機體，搭載全新 Expand Blade，可切換「一般模式」與「低重心模式」，依照對手調整攻防策略，是兼具攻擊、防禦與持久力的平衡型陀螺，也是 UX-21 最大亮點。
🟡 霜灰銀狼 9-70R（Silver Wolf 9-70R）小檔案
■ 系列：UX
■ 類型：防禦型
■ 配置：Silver Wolf／9-70／R（Rush）
■ 特色：採用自由旋轉結構，藉由外圈旋轉降低衝擊、提升反擊能力。本次版本搭配全新 9-70 Ratchet 與 Rush Bit，兼顧移動速度與防禦表現，是競技玩家熱門的改裝零件來源。
🟡 翱翔飛龍 8-80B（Wyvern Hover 8-80B）小檔案
■ 系列：UX
■ 類型：持久型
■ 配置：Wyvern Hover／8-80／B（Ball）
■ 特色：採用大型翼狀 Blade 設計，搭配 Ball Bit，以穩定旋轉與持久戰為主要特色，能降低對戰中的晃動，適合消耗對手體力，在長時間對戰中維持旋轉。