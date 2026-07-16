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▲小S（如圖）說Elly很注重形象，但她竟然脫口「噁爛」，表示她真的覺得這個問題很噁爛。（圖／翻攝自YouTube＠小姐不熙娣）

小S的大女兒 Elly許曦文近來到《小姐不熙娣》宣傳參演的台劇《聰明鎮》，第一次和媽媽一起工作，也見識到媽媽的主持功力，小S問派翠克，「你有沒有覺得她（Elly）很正，該不會喜歡上她吧。」本來在喝果汁的Elly，突然大聲喊，「媽妳幹嘛一直問這種噁爛的問題！」把小S和派翠克逗樂，因爲她使用了「噁爛」一詞，非常有年代感但又很可愛。Elly登上《小姐不熙娣》先是分享從小不管去什麼樂園還是展覽，總是會被很多人包圍，因為大家都想跟媽媽拍照，隨後馬上說「但是現在好像還好」，吐槽小S名氣不如以往，接著小S問派翠克，是不是第一次見到Elly完妝的樣子，「你有沒有覺得她很正。」派翠克說本人很漂亮，氣質很好，結果小S又追問，「你該不會不小心喜歡上她吧！」沒想到派翠克還沒回答，原本淡定在喝果汁的Elly突然放下手上的杯子，嗆小S，「媽妳幹嘛一直問這種噁爛的問題！」把小S和派翠克都逗樂，派翠克笑說，「她不是說媽媽妳好噁哦，是『噁爛』哦！」小S不相信自己的問題被吐槽，追問Elly，「噁爛的點是因為他（派翠克）嗎？」結果Elly指小S，派翠克解釋，「因為她一直覺得我們是同事。」派翠克好奇問小S，Elly現在能不能交男朋友，小S說，「當然可以，她已經20歲啦，但我希望她交一個人品好的。」