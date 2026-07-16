蘋果2026年Back to School（BTS）返校優惠正式在台灣開跑，符合資格者購買指定Mac或iPad，可享教育優惠價及Apple Store禮品卡。不過，無論透過Apple教育商店線上購買，或前往Apple直營店，結帳前都必須先完成UNiDAYS教育身分驗證。《NOWnews今日新聞》整理適用資格、驗證文件及操作流程，學生、家長與教職員可一次掌握。
UNiDAYS哪些人可以驗證？
依Apple台灣官網說明，教育優惠適用於「在校及新入學的大專院校學生」，以及各級學校的教職員工，符合資格者可透過UNiDAYS完成身分驗證。
可申請UNiDAYS驗證的對象包括：
目前就讀大專院校的在校學生
已獲大專院校錄取、即將入學的新生
任職於符合資格教育機構的教師
任職於符合資格教育機構的教職員工
完成驗證後，才能進入Apple教育商店，以教育優惠價購買符合資格的Mac、iPad或Apple Watch；實際可購買產品及BTS活動贈品，仍以Apple當期活動規定為準。
學生驗證要準備哪些文件？
學生若無法直接透過UNiDAYS系統完成驗證，可改採人工文件審核。UNiDAYS要求，文件必須是當年度有效，並清楚顯示1.學生姓名、2.就讀學校名稱、3.有效期限或當年度學籍資訊。可接受的學生證明文件包括：學生證、錄取通知書、入學通知書、註冊證明或註冊信。其中，身分證、護照或駕照僅能證明個人身分，無法證明目前仍具有學生資格，因此不能單獨作為學籍驗證文件。
新生沒有學校信箱也能驗證
剛獲得學校錄取的新生，即使尚未取得學校電子郵件信箱，仍可透過文件完成驗證。新生可上傳學生證、錄取通知書或入學通知書，文件同樣須顯示本人姓名、學校名稱，並能證明錄取資格於當年度有效。
家長可以替孩子驗證嗎？
家長可以替符合資格的大專院校學生購買產品及付款，但不能使用家長自己的資料，代替子女進行學生身分驗證。UNiDAYS官方說明，必須先由學生本人透過UNiDAYS完成資格驗證，家長才能在交易時替孩子付款。家長可以代買，但學生資格仍須由子女本人驗證。
找不到自己的學校怎麼辦？
若在UNiDAYS學校清單中找不到就讀或任職的學校，使用者可在頁面選擇「我的學校不在清單中」，再依指示選擇「文件驗證」，文件驗證時可準備：
在校學生：學生證或錄取通知書
教育工作者、教職員：教職員證、員工證或在職證明
部分案件可能立即完成驗證，若需要人工進一步審查，UNiDAYS表示最多可能需要48小時。準備在BTS活動截止前購機的消費者，最好預留審核時間，避免因文件不足而錯過優惠。
Apple教育優惠購買流程
第一步：進入Apple教育商店
先進入台灣Apple教育商店，點選教育資格驗證，Apple會將使用者導向第三方平台UNiDAYS，驗證學生或教職員工身分。
第二步：登入或註冊UNiDAYS
依照頁面指示登入既有帳號，或建立新的UNiDAYS帳號，再選擇就讀或任職的學校。
第三步：完成資格驗證
依系統提供的方式完成驗證；若學校不在清單中、沒有學校信箱，或系統無法自動確認身分，可改為上傳學生證、錄取通知書、員工證或在職證明等文件。
第四步：返回Apple教育商店選購
驗證成功後即可返回Apple教育商店選購產品。教育商店顯示的售價已是教育優惠價，不需要另外輸入折扣碼。
Apple表示，若使用Apple帳號登入並完成UNiDAYS驗證，教育優惠資格最長可維持一年，期間再次購買時通常不必重新進行完整驗證。
Apple直營店怎麼出示UNiDAYS資格？
前往Apple直營店或透過官方電話購買時，可登入UNiDAYS網站或App，開啟「我的ID」，向Apple人員出示UNiDAYS iD的QR Code或專屬代碼，確認資格後即可將教育優惠套用至符合條件的商品。若UNiDAYS App無法正常開啟，也可直接使用手機瀏覽器登入UNiDAYS網站，取得QR Code或身分代碼。
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依Apple台灣官網說明，教育優惠適用於「在校及新入學的大專院校學生」，以及各級學校的教職員工，符合資格者可透過UNiDAYS完成身分驗證。
可申請UNiDAYS驗證的對象包括：
目前就讀大專院校的在校學生
已獲大專院校錄取、即將入學的新生
任職於符合資格教育機構的教師
任職於符合資格教育機構的教職員工
完成驗證後，才能進入Apple教育商店，以教育優惠價購買符合資格的Mac、iPad或Apple Watch；實際可購買產品及BTS活動贈品，仍以Apple當期活動規定為準。
學生若無法直接透過UNiDAYS系統完成驗證，可改採人工文件審核。UNiDAYS要求，文件必須是當年度有效，並清楚顯示1.學生姓名、2.就讀學校名稱、3.有效期限或當年度學籍資訊。可接受的學生證明文件包括：學生證、錄取通知書、入學通知書、註冊證明或註冊信。其中，身分證、護照或駕照僅能證明個人身分，無法證明目前仍具有學生資格，因此不能單獨作為學籍驗證文件。
新生沒有學校信箱也能驗證
剛獲得學校錄取的新生，即使尚未取得學校電子郵件信箱，仍可透過文件完成驗證。新生可上傳學生證、錄取通知書或入學通知書，文件同樣須顯示本人姓名、學校名稱，並能證明錄取資格於當年度有效。
家長可以替孩子驗證嗎？
家長可以替符合資格的大專院校學生購買產品及付款，但不能使用家長自己的資料，代替子女進行學生身分驗證。UNiDAYS官方說明，必須先由學生本人透過UNiDAYS完成資格驗證，家長才能在交易時替孩子付款。家長可以代買，但學生資格仍須由子女本人驗證。
找不到自己的學校怎麼辦？
若在UNiDAYS學校清單中找不到就讀或任職的學校，使用者可在頁面選擇「我的學校不在清單中」，再依指示選擇「文件驗證」，文件驗證時可準備：
在校學生：學生證或錄取通知書
教育工作者、教職員：教職員證、員工證或在職證明
部分案件可能立即完成驗證，若需要人工進一步審查，UNiDAYS表示最多可能需要48小時。準備在BTS活動截止前購機的消費者，最好預留審核時間，避免因文件不足而錯過優惠。
第一步：進入Apple教育商店
先進入台灣Apple教育商店，點選教育資格驗證，Apple會將使用者導向第三方平台UNiDAYS，驗證學生或教職員工身分。
第二步：登入或註冊UNiDAYS
依照頁面指示登入既有帳號，或建立新的UNiDAYS帳號，再選擇就讀或任職的學校。
第三步：完成資格驗證
依系統提供的方式完成驗證；若學校不在清單中、沒有學校信箱，或系統無法自動確認身分，可改為上傳學生證、錄取通知書、員工證或在職證明等文件。
第四步：返回Apple教育商店選購
驗證成功後即可返回Apple教育商店選購產品。教育商店顯示的售價已是教育優惠價，不需要另外輸入折扣碼。
Apple表示，若使用Apple帳號登入並完成UNiDAYS驗證，教育優惠資格最長可維持一年，期間再次購買時通常不必重新進行完整驗證。
Apple直營店怎麼出示UNiDAYS資格？
前往Apple直營店或透過官方電話購買時，可登入UNiDAYS網站或App，開啟「我的ID」，向Apple人員出示UNiDAYS iD的QR Code或專屬代碼，確認資格後即可將教育優惠套用至符合條件的商品。若UNiDAYS App無法正常開啟，也可直接使用手機瀏覽器登入UNiDAYS網站，取得QR Code或身分代碼。