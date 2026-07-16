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▲李英愛（左起順時針）和老公鄭浩英、音樂家金亨錫及醫師張一榮。（圖／翻攝自김형석IG@pdkimhyungsuk）

韓國元祖女神李英愛入行35年，清秀五官、出眾氣質被形容讓人彷彿吸進純淨空氣，受封「氧氣美女」，她和大20歲、身價高達2兆韓元（約新台幣453億）的旅美韓僑企業家鄭浩英結縭17年，育有一對龍鳳胎，近日夫妻倆罕見連袂現身私人飯局，引發外界關注。知名韓國作曲家、音樂製作人金亨錫14日在IG分享一張餐敘照片，出席的有李英愛夫婦和老年醫學專科醫師張一榮（장일영，音譯）博士，李英愛黑髮垂肩，穿白色花瓣袖上衣搭配印花長裙，55歲歲狀態依然無懈可擊，身後的丈夫鄭浩英戴眼鏡，著黑色POLO衫，外貌也保養得宜，視覺年齡完全不像75歲。李英愛的老公鄭浩英畢業於美國伊利諾斯理工大學，曾經任職美國IT公司、擔任電訊公司總經理，他早年創立「韓國Raycom」公司，憑藉經營軍用雷達、特殊電子通信設備與武器相關的軍工事業迅速累積龐大財富，並以雄厚的資產活躍於韓國投資界。鄭浩英當年透過朋友結識剛出道、約20歲左右的李英愛，兩人最初僅以前後輩關係相處，鄭浩英對李英愛一路以來的演藝事業給予了極大的支持與鼓勵，經歷了多年好友關係與分合後，小倆口於2009年在美國夏威夷低調舉辦婚禮，並於2011年迎來龍鳳胎，鄭浩英非常支持李英愛的演藝事業，李英愛選在兒女5歲那年宣布復出演藝圈，至今活躍幕前。