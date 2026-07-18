先前因暴雨水傷、一箱飆破萬元的「天價黃櫛瓜」，現在終於跌下神壇！根據台北農產交易資料，黃櫛瓜批發均價已從每公斤 501.2 元的歷史高點，一路雪崩暴跌至僅剩 71.7 元的銅板價，跌幅直逼 85%！現在正是大口享用櫛瓜的最好時機。不過，黃綠櫛瓜差在哪？買回家該如何保存與料理？《NOWNEWS今日新聞》為您整理超實用指南！

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🟡 天價黃櫛瓜大跌8成！均價剩71元超親民

回顧 6 月 23 日台北市第一果菜批發市場的交易數據，當時黃櫛瓜（產品名：南瓜 黃如意）因嚴重缺貨，185 公斤的成交量中，平均批發價高達每公斤 501.2 元，最頂級的「上價」更飆到每公斤 1,194.6 元的鑽石天價。

▲台北農產（北農）6 月 23 日歷史天價數據截圖。當時黃櫛瓜（黃如意）因暴雨水傷嚴重缺貨，平均批發價曾創下每公斤 501.2 元歷史高點，最頂級「上價」更飆破千元大關。（圖／翻攝自廖炯程臉書）
▲台北農產（北農）6 月 23 日歷史天價數據截圖。當時黃櫛瓜（黃如意）因暴雨水傷嚴重缺貨，平均批發價曾創下每公斤 501.2 元歷史高點，最頂級「上價」更飆破千元大關。（圖／翻攝自廖炯程臉書）
然而記者實際搜尋台北農產 7 月 15 日數據，發現第一市場的黃如意成交量回升至 270 公斤，平均價已大跌至 71.7 元，就連最便宜的「下價」也只要 14.4 元。此外，綠櫛瓜（產品名：南瓜 青如意）降幅更驚人，成交量高達 8,076 公斤，均價只要 40.4 元。現在去市場採買，花少少銅板就能把高檔蔬菜帶回家！

▲台北農產（北農）7 月 15 日最新果菜批發市場交易數據截圖。曾飆破天價的黃櫛瓜（黃如意）均價已雪崩至每公斤 71.7 元，綠櫛瓜（青如意）更是降到 40.4 元的超親民銅板價。（圖／翻攝自台北農產批發市場行情查詢系統）
▲台北農產（北農）7 月 15 日最新果菜批發市場交易數據截圖。曾飆破天價的黃櫛瓜（黃如意）均價已雪崩至每公斤 71.7 元，綠櫛瓜（青如意）更是降到 40.4 元的超親民銅板價。（圖／翻攝自台北農產批發市場行情查詢系統）
🟡 黃綠櫛瓜差在哪？選對烹調方式美味翻倍

買櫛瓜時，面對「黃、綠」兩種顏色該怎麼挑？其實兩者是同種植物的不同品種，風味大有不同：

綠櫛瓜（青如意）：口感清爽、略帶淡淡青草香。因為本身質地較耐炒、不易軟爛，極度適合切片乾煎、中式熱炒，或製作法式、歐式經典燉菜。

黃櫛瓜（黃如意）：外型呈現耀眼金黃色，口感比綠櫛瓜更水嫩、微甜且幾乎無籽。經過烘烤、焗烤或裹蛋液乾煎後，能徹底釋放天然甜味，口感極為細緻。

▲綠櫛瓜（青如意）口感清爽且質地耐炒、不易軟爛，非常適合切片乾煎、中式熱炒或歐式燉菜。近期批發價降至每公斤 40.4 元，正是大口品嚐的好時機。（示意圖／取自Pexels）
▲綠櫛瓜（青如意）口感清爽且質地耐炒、不易軟爛，非常適合切片乾煎、中式熱炒或歐式燉菜。近期批發價降至每公斤 40.4 元，正是大口品嚐的好時機。（示意圖／取自Pexels）
🟡 實測神級料理！多一動作鮮嫩保存整週

便宜買回家的櫛瓜，烹飪達人推薦一道居酒屋風味的「炙燒明太子櫛瓜」：將櫛瓜切厚片，兩面拍上薄薄太白粉，沾取蛋液後用中小火雙面煎至金黃，最後在表面以 1:1 比例交錯擠上美乃滋與明太子醬，用噴燈定點炙燒至微焦，香氣撲鼻。記者實際在家試作，不論配飯或當深夜下酒菜都超驚豔！

▲記者實測神級櫛瓜料理「炙燒明太子櫛瓜」美味成品。櫛瓜裹蛋液煎到金黃爆汁，鋪上 1:1 明太子美乃滋再經噴槍炙燒，焦香撲鼻，是夏日最銷魂的深夜下酒菜。（圖／記者徐銘穗攝）
▲記者實測神級櫛瓜料理「炙燒明太子櫛瓜」美味成品。櫛瓜裹蛋液煎到金黃爆汁，鋪上 1:1 明太子美乃滋再經噴槍炙燒，焦香撲鼻，是夏日最銷魂的深夜下酒菜。（圖／記者徐銘穗攝）
若想延長賞味期，千萬不要直接連塑膠袋冰冷藏，因為櫛瓜極易因吸附濕氣而腐爛。

冷藏保存法（可存 1 周）：先用廚房紙巾將櫛瓜表面的水分徹底擦乾，接著用乾紙巾將櫛瓜嚴密包裹起來，再放入保鮮袋密封冷藏，一整週後切開依然鮮嫩多汁！

冷凍保存法（可存近 1 個月）：將櫛瓜洗淨擦乾，切成片狀或塊狀後放入密封袋冷凍。烹調時無需解凍，直接下鍋料理，是家庭主婦精省食材的超實用妙招。
 

▲櫛瓜用廚房紙巾包裹再裝進密封袋，可延長保鮮期。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲櫛瓜用廚房紙巾包裹再裝進密封袋，可延長保鮮期。（示意圖／記者徐銘穗攝）

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...