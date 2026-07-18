先前因暴雨水傷、一箱飆破萬元的「天價黃櫛瓜」，現在終於跌下神壇！根據台北農產交易資料，黃櫛瓜批發均價已從每公斤 501.2 元的歷史高點，一路雪崩暴跌至僅剩 71.7 元的銅板價，跌幅直逼 85%！現在正是大口享用櫛瓜的最好時機。不過，黃綠櫛瓜差在哪？買回家該如何保存與料理？《NOWNEWS今日新聞》為您整理超實用指南！
🟡 天價黃櫛瓜大跌8成！均價剩71元超親民
回顧 6 月 23 日台北市第一果菜批發市場的交易數據，當時黃櫛瓜（產品名：南瓜 黃如意）因嚴重缺貨，185 公斤的成交量中，平均批發價高達每公斤 501.2 元，最頂級的「上價」更飆到每公斤 1,194.6 元的鑽石天價。
然而記者實際搜尋台北農產 7 月 15 日數據，發現第一市場的黃如意成交量回升至 270 公斤，平均價已大跌至 71.7 元，就連最便宜的「下價」也只要 14.4 元。此外，綠櫛瓜（產品名：南瓜 青如意）降幅更驚人，成交量高達 8,076 公斤，均價只要 40.4 元。現在去市場採買，花少少銅板就能把高檔蔬菜帶回家！
🟡 黃綠櫛瓜差在哪？選對烹調方式美味翻倍
買櫛瓜時，面對「黃、綠」兩種顏色該怎麼挑？其實兩者是同種植物的不同品種，風味大有不同：
綠櫛瓜（青如意）：口感清爽、略帶淡淡青草香。因為本身質地較耐炒、不易軟爛，極度適合切片乾煎、中式熱炒，或製作法式、歐式經典燉菜。
黃櫛瓜（黃如意）：外型呈現耀眼金黃色，口感比綠櫛瓜更水嫩、微甜且幾乎無籽。經過烘烤、焗烤或裹蛋液乾煎後，能徹底釋放天然甜味，口感極為細緻。
🟡 實測神級料理！多一動作鮮嫩保存整週
便宜買回家的櫛瓜，烹飪達人推薦一道居酒屋風味的「炙燒明太子櫛瓜」：將櫛瓜切厚片，兩面拍上薄薄太白粉，沾取蛋液後用中小火雙面煎至金黃，最後在表面以 1:1 比例交錯擠上美乃滋與明太子醬，用噴燈定點炙燒至微焦，香氣撲鼻。記者實際在家試作，不論配飯或當深夜下酒菜都超驚豔！
冷藏保存法（可存 1 周）：先用廚房紙巾將櫛瓜表面的水分徹底擦乾，接著用乾紙巾將櫛瓜嚴密包裹起來，再放入保鮮袋密封冷藏，一整週後切開依然鮮嫩多汁！
冷凍保存法（可存近 1 個月）：將櫛瓜洗淨擦乾，切成片狀或塊狀後放入密封袋冷凍。烹調時無需解凍，直接下鍋料理，是家庭主婦精省食材的超實用妙招。
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回顧 6 月 23 日台北市第一果菜批發市場的交易數據，當時黃櫛瓜（產品名：南瓜 黃如意）因嚴重缺貨，185 公斤的成交量中，平均批發價高達每公斤 501.2 元，最頂級的「上價」更飆到每公斤 1,194.6 元的鑽石天價。
買櫛瓜時，面對「黃、綠」兩種顏色該怎麼挑？其實兩者是同種植物的不同品種，風味大有不同：
綠櫛瓜（青如意）：口感清爽、略帶淡淡青草香。因為本身質地較耐炒、不易軟爛，極度適合切片乾煎、中式熱炒，或製作法式、歐式經典燉菜。
黃櫛瓜（黃如意）：外型呈現耀眼金黃色，口感比綠櫛瓜更水嫩、微甜且幾乎無籽。經過烘烤、焗烤或裹蛋液乾煎後，能徹底釋放天然甜味，口感極為細緻。
便宜買回家的櫛瓜，烹飪達人推薦一道居酒屋風味的「炙燒明太子櫛瓜」：將櫛瓜切厚片，兩面拍上薄薄太白粉，沾取蛋液後用中小火雙面煎至金黃，最後在表面以 1:1 比例交錯擠上美乃滋與明太子醬，用噴燈定點炙燒至微焦，香氣撲鼻。記者實際在家試作，不論配飯或當深夜下酒菜都超驚豔！
冷藏保存法（可存 1 周）：先用廚房紙巾將櫛瓜表面的水分徹底擦乾，接著用乾紙巾將櫛瓜嚴密包裹起來，再放入保鮮袋密封冷藏，一整週後切開依然鮮嫩多汁！
冷凍保存法（可存近 1 個月）：將櫛瓜洗淨擦乾，切成片狀或塊狀後放入密封袋冷凍。烹調時無需解凍，直接下鍋料理，是家庭主婦精省食材的超實用妙招。