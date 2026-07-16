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同批警員反覆攔查 要求支付數千泰銖現金

收據還要加價買 其他警員一看竟稱是假文件

「警察比強盜更可怕」 遊客：只希望恢復旅遊安全

3名涉案警員遭調職 警方成立委員會調查

泰國知名觀光城市芭達雅（Pattaya）驚爆警方涉嫌向外國遊客勒索。一群來自科威特的年輕遊客指控，度假期間多次遭同一批員警以交通違規為由攔查，不僅被帶往偏僻地點強制繳交高額現金罰款，還收到疑似偽造的收據，甚至若想索取收據還得另外支付500泰銖（約新台幣450元）。事件曝光後，引發泰國社會高度關注，涉案3名警員已遭調離現職，當局並成立調查小組追查。綜合泰媒報導，這群年齡約20至30歲的科威特遊客表示，他們在過去一個月於芭達雅旅遊期間，確實曾有騎乘機車違反交通規定的情況，也願意依法接受裁罰，但警方的執法方式卻讓他們愈來愈懷疑自己遭到勒索。遊客指出，攔查他們的幾乎都是同一組2至3名穿著制服的警員，每天深夜都可能遭攔查2至5次，每次都被要求支付3500至5000泰銖（約新台幣3100至4500元）現金罰款。更令他們不解的是，警方拒絕讓他們前往警局或合法的扣車場繳納罰款，而是將他們帶往偏僻、人煙稀少的地點處理，若不願配合，便揚言扣押車輛。現場還有一名身分不明男子代收罰款，警員則在旁監督，且全程只接受現金，不接受銀行轉帳。遊客表示，若要求開立收據，還必須另外支付500泰銖，最後拿到的卻是一張看似雜貨店或小商店使用的普通收據，而非警方正式罰單。當他們將收據拿給其他警員查看時，對方竟表示該收據並非警局開立，而是偽造文件。其中一名遊客透露，有一次他與他人發生機車擦撞事故，竟又遇到同一批警員，以相同方式要求繳交高額現金罰款，讓他們決定暗中錄下與相關人員交涉的過程，並將影片及收據副本交給媒體，希望高層介入調查。這群遊客坦言，自己過去多次造訪泰國，尤其喜歡芭達雅，原本認為當地治安良好、街頭隨處可見警察讓人安心，但這次經歷徹底改變了他們的印象。「以前我們覺得有警察就代表安全，但現在，我們害怕警察甚至勝過害怕強盜。」一名遊客表示，他們公開事件並非想破壞芭達雅的觀光形象，而是希望相關單位正視問題，讓芭達雅重新成為令旅客安心的旅遊城市。事件曝光後，芭達雅警方迅速展開調查。代理芭達雅警察局長高薩拉（Pol. Lt. Col. Kosala Ngampong）已下令成立調查委員會，並將遭點名的3名警員──警曹吉提坤（Kittikhun）、警中士努多（Nutdol）及警下士基亞提薩（Kiattisak）即日起調往芭達雅市警察行動中心，暫時改任行政職務，以避免影響調查。警方表示，若調查證實涉案警員確有收受不法利益、偽造收據或其他違法行為，除將面臨警紀處分外，也將依法追究刑事責任。目前全案仍在進一步調查中。